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29.07.2019, 16:12

Реквием по тем, кого не жаль. Кремль и диктатура без макияжа

Реквием по тем, кого не жаль. Кремль и диктатура без макияжа
Российский политолог и публицист

Переход власти России к политике тотального подавления означает отказ от прежней конструкции, которая придавала вертикали "цивилизованный" имидж

Давно назревшее случилось. События вокруг выборов в Мосгордуму показали, что выстроенное Кремлем правление на основе имитации законности себя исчерпало. Более того, «диктатура закона», которая должна была легально отсечь население от влияния на политический процесс, продемонстрировала бреши, которые позволяют (ужас! ужас!) населению в этот самый процесс включиться.

Поэтому ввод в действие репрессивного «катка» был ожидаем. Но переход к политике «катка» означает обвал многоярусной конструкции обслуживания власти. Эта конструкция долгие годы придавала властной вертикали цивилизованный вид, обеспечивала гибкость и позволяла многим находить комфортное место для существования внутри системы. Пропадает надобность в многочисленных наработках политических «визажистов», которые трудились на обеспечение привлекательности власти. Они доказывали возможность ее позитивной эволюции; ее реформаторский потенциал; возможность для полезных «малых дел» и угрозу русского бунта в случае, если народ выйдет за пределы позволенного. Они славно трудились на ниве политического просвещения масс, пока не готовых к ответственности.

Сегодня, судя по тому, что эти «визажисты» говорят, пишут и делают сейчас, они совершенно растерянны. Что вполне понятно. Если сама власть перестала притворяться, то как они могут работать на ее позитивный имидж и при этом сохранять достоинство? Как они могут доказывать, что звериный оскал – это нечто пушистое и белое?

Можно, конечно, твердить, что в насилии 27 июля виноваты «обе стороны»; что нужно следовать «праву»; что в избиениях мирных граждан виноваты навальнисты, спровоцировавшие силовиков. Но ведь понятно, что эти аргументы означают переход в категорию откровенных апологетов власти. Как же некоторым нашим «визажистам» не хочется попадать в этот лагерь! Еще недавно мантра «мы можем сделать больше доброго, будучи внутри» могла работать. Сегодня «быть внутри» - скорее черная метка. Посмотрим, как те, кто еще «внутри», помогут выйти из московского кризиса, спровоцированного властью. Будем наблюдать!

Теряют привычную почву структуры и организации, созданные для нужд цивилизованного обрамления единовластия. Начиная с избиркомов и той же Мосгордумы и кончая СПЧ при президенте. Что им теперь делать? Ведь в новой ситуации они уже не нужны для участия в маскараде - ведь маскарад кончился. Новая ситуация требует однозначности и определенности! Никакого больше постмодернизма! И никакой смены масок!

Некоторые сотрудники индустрии, работавшей на пристойный вид системы, еще ждут от власти позволения сохранить хотя бы минимальное достоинство. Но власть может спасти их репутацию и достоинство, только отступив. В нынешнем конкретном случае это означает регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму, отказ от наказания задержанных и наказание силовиков за необоснованное насилие.

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Это, однако, будет признанием поражения. Кремль прекрасно помнит горбачевские времена: откроешь им форточку, а они распахнут двери... и начнется!

Нет, власть отступить не может. Каток продолжит движение (даже вопреки желанию кое-кого в самой власти). Когда такие орудия выкатываются из гаража, они приобретают собственную логику движения.

А что же гирлянды и хлопушки с осыпавшейся елки? Что будет делать наша армия визажистов? Нужно немалое мужество, чтобы покинуть ее ряды. Значит придется продолжать бежать за клиентом, предлагая свои услуги уже в работе над новым образом.

(Источник - блог автора)

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Теги: оппозиция в россии, авторитаризм, власть в России, беспорядки в Москве
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