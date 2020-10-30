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Решение Конституционного суда невозможно откатить изменениями в закон. Что будет дальше

Решение Конституционного суда невозможно откатить изменениями в закон. Что будет дальше

глава правления Центра противодействия коррупции
30.10.2020, 16:26

КС решил, что реестр деклараций должны закрыть.Даже если его откроют изменениями в закон, КС их снесет. Это противоречит его предыдущему решению (укр)

Рішення Конституційного суду України по вбивству електронного декларування не можливо відкатати, просто внісши зміни в закон.

По перше, вони стосуватимуться лише декларацій за 2020 рік: тобто тих, які депутати подадуть весною 2021-го.

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КСУ прямо написав, що кримінальне покарання за брехню в декларації – надмірне. Тож Суд знесе і ці зміни, ще до подачі депутатами нових декларацій.

До речі, тут ви можете прочитати перелік проваджень за брехню в деклараціях, які своїм рішенням КСУ вже безповоротно вбив.

КСУ вирішив, що реєстр декларацій має бути закритим. Без жодних аргументів. Його відкриття рішенням Кабінету міністрів є неконституційним. Продовж кількох місяців доступ, скоріше за все, зникне.

Навіть, якщо його відкриють змінами в закон, КСУ ці зміни теж знесе, бо це суперечитиме їх попередньому рішенню.

КСУ прямо написали, що перевіряти статки суддів можути лише суддіські органи, а не НАБУ і НАЗК.

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Це означає, що суддівська мафія стане ще більш недоторканою.

Якщо навіть це рішення і відкатають, прийнявши зміни до закону, КСУ їх знесе, бо це прямо суперечить їх рішенню. І так по кожному пункту рішення КСУ.

Чи розуміють це народні депутати? Звичайно розуміють.

Чи можливо перезавантажити Конституційний суд? 

Є лише два ідеально конституційних способи його перезавантаження. 

1. Судді самій йдуть у відставку. Хтось в це вірить? UPD. Вже відмовитися йти.

2. Чекати два роки до закінчення повноважень хоча б частини з судей. 

Чи є в України ці два роки? 

Продовж місяця, КСУ знесе: закон про мову, ВАКС, незаконне збагачення, ФГВФО, земельну реформу і так далі.

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Це призведе до припинення підтримки України Заходом. І призупинення безвізу – найменша в цьому пробема. Україна не отримає грошей – це або економічний колапс, або необхідність взяти їх у Росії. Власне, останнього Віктор Медведчук і Ігор Коломойський руками КСУ і добивається. 

Чи готові ті, хто вимагає чекати два роки, нести відповідальність за всі наступні рішення цього КСУ і їх наслідки?

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