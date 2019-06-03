Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 07:32

Результаты европейских выборов и почему они важны для Украины

Результаты европейских выборов и почему они важны для Украины
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Новая политическая конфигурация в Европе требует от украинской дипломатии решения принципиальных задач сразу на нескольких направлениях

23-26 мая в Европейском союзе прошли выборы в Европарламент. Их результаты не только демонстрируют важные процессы в рамках Европейского союза, но и непосредственно влияют на динамику украинской евроатлантической интеграции.

Как и предполагалось ранее, большинство в наднациональной институции Союза потеряли две крупнейшие, уже ставшие «классическими» для европейской политики, фракции - социал-демократы и центристы. Их места достались крайне «разношерстной» публике: национал-популистам, значительно набравшим массу на фоне европейского кризиса, "зеленым", сумевшим необыкновенным образом протолкнуть свои идеи и, конечно же, выросшим в силе либералам.

Европейский союз уже достаточно долгое время находился в кризисном состоянии, которое возникло на фоне экономических, экологических и миграционных проблем, приведших к усилению негативных проявлений - таких как терроризм, смог над крупными городами восточной Европы или, например, безработица среди молодежи.

Классический порядок, доминирующий в Европе, оказался не в состоянии активно и эффективно отвечать на все эти вызовы из-за множества бюрократических препятствий. Более того, бездеятельность, а точнее беспомощность Европейского Союза стала особенно ощутимой в 2015-2016 годах, когда Европу буквально «залил потоп» африканских беженцев.

Не менее важно то, что европейские политические элиты из-за недостаточной поддержки идеи углубленной евроинтеграции (т.е., наличия общеевропейской армии и совместной внешней политики) откровенно неэффективно отреагировали на войну на Донбассе, не предложив и не создав никаких осмысленных механизмов для ее деэскалации.

Наложенные на Россию санкции оказались недостаточно эффективными, поскольку Европейский Союз не готов ради Украины полностью «обрывать» контакты с РФ. Из-за такой половинчатой «квази-поддержки» позиции Киева со стороны Брюсселя, евроскептические силы принялись резко атаковать принятый подход, заявляя, что такая политика наносит ущерб исключительно европейским предпринимателям, не приводит ни к реальному сдерживанию России, ни к значительному прогрессу реформ в Украине, и что потери ЕС от санкций являются неоправданными. По итогам выборов влияние этих политических группировок, пускай и незначительно, но всё же выросло, а значит, официальному Киеву придется учитывать, что идея о смягчении или снятии санкций против Российской Федерации среди граждан ЕС находит все большую поддержку.

Читайте также
В июне ЕС продлит санкции против РФ - Елисеев 16.05.2019Долг Италии грозит еврозоне - канцлер Австрии 08.05.2019Проблема адекватности власти и экспертные эскорт-услуги в России 14.04.2019

Хуже того: о возможности нормализации отношений с Россией задумываются даже «мэйнстримные» политические силы. Об этом уже сегодня говорят эксперты-международники в Польше, а немецкое дипломатическое представительство в Совете Европы не так давно даже создало неформальную лоббисткую группу, поддерживающую возврат России в рамки организации.

Но главным результатом выборов в Европейский парламент является отнюдь не рост влияния национал-популистов, в своём большинстве поддерживающих нормализацию и прагматизацию отношений с Российской Федерацией, а возникшая фрагментированность наднациональной союзной институции.

Если принять широко распространенный тезис, что Европейский парламент никогда особо и не был эффективно работающим органом, за что он, собственно говоря, постоянно критиковался не только гражданами Европейского Союза, но и соседями ЕС, то теперь ситуация лишь усугубилась, и при том значительно. Ранее Европейскому Союзу было трудно принимать только фундаментальные решения относительно существования объединенной Европы, а в сегодняшних условиях барьеры появляются уже даже при принятии обыкновенных директив, указов и т.д.

Позитивом остается то, что, как и прежде, ни одна из присутствующих в Европейском парламенте политических группировок не сможет самостоятельно формировать общую политическую повестку. Но и формирование коалиции сегодня стало совсем уж непростой задачей, поскольку в неё должны входить минимум четыре политических силы. Это одновременно означает и падение эффективности работы Европейского парламента, и «заморозку» существующих конфликтов и проблем, что играет на руку исключительно евроскептикам.

В контексте прошедших выборов можно с осторожностью, но прогнозировать, что санкционная политика Европейского Союза в отношении Российской Федерации в ближайшее время обещает оставаться неизменной. Вместе с тем, не стоит ожидать и кардинальных изменений подхода ЕС в отношении Украины. Вполне вероятно, что в ближайшие пять лет двусторонние отношения Брюсселя и Киева, в лучшем случае, будут сохранять статус-кво, а при ослаблении хватки украинской дипломатией мы и вовсе рискуем выпасти из поля интересов ЕС, который, в надежде удержать шаткую конструкцию, будет значительно больше внимания уделять общеевропейским политическим «разборкам».

Снижение эффективности работы Европейского парламента повлечет за собой рост влияния Совета Европейского Союза, который формируется из сотрудников МИДов отдельных государств-членов. Рост влияния правительств национальных государств в общеевропейской политике даёт Киеву сигнал, что дипломатическую работу на «местах», т.е., в отдельных странах ЕС, придется вести значительно более эффективно.

Это не означает, что нашим дипломатам в Брюсселе следует дать расслабиться, но результативность их работы в скором времени может упасть из-за объективных внешних обстоятельств. Более того: если перенести центр тяжести дипломатии на уровень национальных правительств, Украина максимально снизит риск оказаться в «тупике» в отношениях с ЕС и откроет для себя дополнительное «окно возможностей», которое даст возможность лучше проводить украинскую повестку в Брюсселе через представителей правительств стран-членов.

Естественно, не стоит отбрасывать и сценарий, при котором центристам, социал-демократам, либералам и зеленым удастся договориться между собой и создать более-менее эффективную коалицию. Такое развитие событий является достаточно вероятным и создаст достаточно благоприятную для Украины конфигурацию. Однако готовиться стоит именно к кризисным ситуациям, которые в сегодняшних не очень стабильных условиях как в Украине, так и в объединенной Европе могут привести к самым разнообразным сценариям, в том числе и негативным.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: дипломатия, санкции против россии, европейский союз, выборы в европарламент
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Тарута, Гайдук и Мкртчан судятся в Лондоне за российские миллиарды
Экономика Тарута, Гайдук и Мкртчан судятся в Лондоне за российские миллиарды
Экономика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 