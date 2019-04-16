РЛС перемоги: какие возможности дает комплекс Зоопарк-3

Прошедшая неделя войдет в украинскую историю не только тем, как два кандидата в президенты обменивались очередными порциями любезностей.

Государственный концерн Укроборонпром отчитался о завершении полевого этапа государственных испытаний новой отечественной контрбатарейной радиолокационной станции (РЛС) 1Л220УК Зоопарк-3. И хотя эта новость фактически отошла на второй план на фоне приближения второго тура выборов президента, именно она в перспективе может оказать значительное влияние на вероятные сценарии российской агрессии. Особенно с точки зрения гипотетической большой войны.

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Прежде всего, несколько слов об этом типе РЛС. Контрбатарейные радары в основном предназначены для выявления и отслеживания траекторий полета мин и артиллерийских снарядов, ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО), тактических ракет. Они дают возможность и определить место пуска, и оперативно нанести удар в ответ – отсюда и соответствующее название этого типа РЛС. Хотя данный тип радаров также позволяет контролировать воздушную ситуацию в радиусе действия, как показывает пример американского контрбатарейного радара AN/TPQ-53.

Появление у Украины РЛС 1Л220УК Зоопарк-3 важно как в символическом, так и в практическом смысле. Стоит вспомнить, что в 2014-2018 годах Украина получала от США два типа контрбатарейных радаров - AN/TPQ-36 и AN/TPQ-49. Первый тип контрбатарейной РЛС используется для обнаружения и отслеживания полетов в первую очередь артиллерийских снарядов и ракет РСЗО. Вторая система пригодна только для борьбы с минометами противника. Всего Украина получила 8 РЛС AN/TPQ-36 и 30 РЛС AN/TPQ-49.

Теперь же Украина сама способна обеспечивать свои войска необходимыми системами для обнаружения минометных позиций и борьбы с ними и с артиллерией противника. При этом по своим технико-тактическим характеристикам наша РЛС 1Л220УК Зоопарк-3 опережает не только полученные от американцев системы, но и новейшие американские аналоги. Например, РЛС AN/TPQ-36 может обнаруживать позиции минометов на расстоянии до 18 км, РСЗО на расстоянии до 24 км, ствольной артиллерии - до 15 км. Рассматриваемая современная американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-53, которая должна прийти на замену AN/TPQ-36, имеет возможность обнаруживать вражеские системы на расстоянии 60 км при угле работы в 90 градусов и на расстоянии 20 км при работе на 360 градусов. Издание Defense Blog после испытания украинской РЛС 1Л220УК сообщило о том, что данная система может обнаруживать ствольную артиллерию на расстоянии 28 км, минометы на расстоянии 30 км, а ракеты на расстоянии 55-80 км в зависимости от их калибра. Концерн Укроборонпром отказался назвать точные технико-тактические характеристики нового радара. Но при этом отметил в сообщении, радар 1Л220УК во время испытаний работал на предельной дальности и в таком режиме обнаруживал вражеские системы на дальности в 1,3-2 раза большей, чем было определено задачей испытаний.

В сущности, это достижение вовсе не выглядит лишь символическим – Украина смогла практически завершить работы над собственной системой, которая ничем не уступает лучшим американским аналогам. При этом стоит помнить, что американцы, когда передавали нам РЛС AN/TPQ-36, лишили их возможности автоматически передавать координаты обнаруженных вражеских систем, а также возможность мониторить ситуацию с российской стороны границы. Имея же собственную разработку, Украина легко может обойти эти ограничения, создав тем самым действительно мощный комплекс по выявлению и быстрому уничтожению вражеской реактивной и ствольной артиллерии.

В этом и заключается серьезное практическое значение новой украинской контрбатарейной РЛС. Если отслеживать то, что отрабатывают российские войска на случай войны, то наряду с созданием и функционированием батальонно-тактических групп бросается в глаза создание и применение так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. На практике такие контуры представляют собой сочетание разведывательных беспилотников (Орлан-10, Элерон-3/10) со ствольной и реактивной артиллерией. Такое сочетание имеет смертоносную эффективность – беспилотники позволяют обнаруживать вражеские цели и корректировать огонь в режиме реального времени. Это дает возможность (особенно реактивным системам залпового огня) работать гораздо более точно, чем прежде. Красноречивым доказательством эффективности применения соответствующих разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров на практике стало то, что во время активных боевых действий на Донбассе 70% всех жертв среди украинских бойцов было именно от применения артиллерии в сочетании с разведывательными БПЛА. И тренировки по использованию разведывательных беспилотников являются одним из самых массовых типов задач, которые отрабатывают российские военные.

Да, в ВСУ учатся бороться с такими контурами, "ослепляя" их – или перехватывая с помощью систем РЭБ или сбивая с помощью ПВО разведывательные беспилотники врага. Сообщения из зоны проведения Операции объединенных сил (ООС) довольно часто содержат данные о сбитых или перехваченых вражеских БПЛА – наши бойцы активно отрабатывают противодействие разведывательным средствами противника, помня об уроках 2014-15 годов. Этому в том числе способствует единая система мониторинга за ситуацией в воздушном пространстве ООС. Но такая форма борьбы не лишает врага самих средств нанесения ударов, хотя и способна значительно ослабить прицельность огня. Именно поэтому массовые поставки в артиллерийские бригады ВСУ новой РЛС Зоопарк-3 позволят в случае необходимости не только выявлять, но и уничтожать одну из основ огневой мощи врага в случае большого конфликта.

Именно в организации поставки может быть одна из главных проблем. ВСУ в год в лучшем случае получают по 12-13 радаров различных типов. С учетом этого, скорость насыщения войск контрбатарейными РЛС 1Л220УК - открытый вопрос. Однако в любом случае, хотя Зоопарк-3 и выглядит менее устрашающе, чем заявление о создании собственных ракет средней дальности, но на практике может весьма значительно усилить шансы Украины выстоять и победить в случае эскалации военных действий. Применение высокоточных ракет само по себе никогда не дает контроля над территориями, который является сутью военных действий. Для этого россиянам нужно будет вводить наземные силы, которые будут особенно полагаться на разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры. И здесь новая украинская РЛС Зоопарк-3 может очень пригодиться ВСУ.