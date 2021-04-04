РНБО, как лекарство от всех недуг государства. Зеленскому понравилось вводить санкции

Ситуация с коронавирусом в Украине катастрофическая. Но есть свет в конце туннеля. В следующую пятницу будет заседание РНБО. И там введут санкции против коронавируса. И все. Его больше не будет.

Ну а что? Если можно побороть контрабанду не системными реформами, а санкциями против случайным образом выбранных контрабандистов, то и коронавирус можно победить санкциями. Эффект будет такой же.

Пандемия коронавируса – это системная проблема. И бороть ее надо системно. Как вакцинацией, так и созданием условий, когда вирусу сложно распространяться.

Олигархия – это системная проблема. Она возникает не потому, что украинский вирус, олигархи, плохие. Вирус не плохой, он просто так живет. И олигархи не плохие и не хорошие, они просто олигархи. Они могут существовать, если в стране отсутствует верховенство права и нет институтов. И бороться с олигархами надо именно методом системного изменения среды, когда они вынуждены будут превратиться в обычных бизнесменов или исчезнут, если не смогут освоить другие навыки, кроме как сидение на потоках.

Контрабанда – это системная проблема. И изменения должны быть системные. Которые как убирают человеческий фактор на таможне (привет, сканеры), так и делают невозможной реализацию контрабандных товаров.

А санкции – это смешно. Это не системное и, главное, не правовое решение. Это проявления бессилия. Признание в том, что настоящие системные изменения невозможны. И надо просто показательно кого-то хлопнуть.

И не вопрос, хлопнули контрабандистов. Но почему именно их? Почему только их? У нас что, есть рейтинг контрабандистов как список Forbes? И кто решил, кто попадет в этот список, а кто нет? "По щучьему велению? по моему хотению"?.

Но тогда это коррупционные риски. Ведь некоторых фамилий там не хватает. И эти фамилии близки к власти. И что это тогда? Своеволие? Автократия? Коррупция?

Неужели РНБО просто убирает конкурентов того же бизнесмена Ильи Павлюка? И как доказать, что это не так? Как людям поверить, что это не имитация и не дешевое шоу? Что это просто пиар ход, на фоне которого пройдут реальные изменения в таможне, а таким образом просто пытаются продать населению хорошую реформу?

Как в это поверить. И как жить в стране, где кто-то подменяет собой суд? Ведь контрабанда – это преступление. А кого-то признали в нем виновным без суда. А кого-то вдруг нет. Это уже монархия или еще нет? Где грань, переступив которую такое своеволие не превратит нас в Венесуэлу или Беларусь?

Успешные страны – это успешные институты. А санкции – это про другое.

И да, создание институтов – это долгий путь. Не простой. Но он единственный рабочий.

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