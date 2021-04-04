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РНБО, как лекарство от всех недуг государства. Зеленскому понравилось вводить санкции

РНБО, как лекарство от всех недуг государства. Зеленскому понравилось вводить санкции

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
04.04.2021, 12:39

Если контрабанду можно побороть не системными реформами, а санкциями, то почему бы и против коронавируса не попробовать

Ситуация с коронавирусом в Украине катастрофическая. Но есть свет в конце туннеля. В следующую пятницу будет заседание РНБО. И там введут санкции против коронавируса. И все. Его больше не будет.

Ну а что? Если можно побороть контрабанду не системными реформами, а санкциями против случайным образом выбранных контрабандистов, то и коронавирус можно победить санкциями. Эффект будет такой же.

Пандемия коронавируса – это системная проблема. И бороть ее надо системно. Как вакцинацией, так и созданием условий, когда вирусу сложно распространяться.

Олигархия – это системная проблема. Она возникает не потому, что украинский вирус, олигархи, плохие. Вирус не плохой, он просто так живет. И олигархи не плохие и не хорошие, они просто олигархи. Они могут существовать, если в стране отсутствует верховенство права и нет институтов. И бороться с олигархами надо именно методом системного изменения среды, когда они вынуждены будут превратиться в обычных бизнесменов или исчезнут, если не смогут освоить другие навыки, кроме как сидение на потоках.

Контрабанда – это системная проблема. И изменения должны быть системные. Которые как убирают человеческий фактор на таможне (привет, сканеры), так и делают невозможной реализацию контрабандных товаров.

А санкции – это смешно. Это не системное и, главное, не правовое решение. Это проявления бессилия. Признание в том, что настоящие системные изменения невозможны. И надо просто показательно кого-то хлопнуть.

И не вопрос, хлопнули контрабандистов. Но почему именно их? Почему только их? У нас что, есть рейтинг контрабандистов как список Forbes? И кто решил, кто попадет в этот список, а кто нет? "По щучьему велению? по моему хотению"?. 

Но тогда это коррупционные риски. Ведь некоторых фамилий там не хватает. И эти фамилии близки к власти. И что это тогда? Своеволие? Автократия? Коррупция?

Неужели РНБО просто убирает конкурентов того же бизнесмена Ильи Павлюка? И как доказать, что это не так? Как людям поверить, что это не имитация и не дешевое шоу? Что это просто пиар ход, на фоне которого пройдут реальные изменения в таможне, а таким образом просто пытаются продать населению хорошую реформу? 

Как в это поверить. И как жить в стране, где кто-то подменяет собой суд? Ведь контрабанда – это преступление. А кого-то признали в нем виновным без суда. А кого-то вдруг нет. Это уже монархия или еще нет? Где грань, переступив которую такое своеволие не превратит нас в Венесуэлу или Беларусь?

Успешные страны – это успешные институты. А санкции – это про другое.

И да, создание институтов – это долгий путь. Не простой. Но он единственный рабочий.

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