Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания

У меня в руках книга финской журналистки Джессикки Аро "Putini USA. Nii Venemaa lagundab ja valitseb USA-s" (Джессикка Аро, "США Путина. Как Россия разделяет и властвует в США", 2025).

Аро утверждает, что по итогам стратегической и долгосрочной работы в США Россия привела к власти на президентских выборах 2024 года администрацию, которая действует в интересах Кремля.

Я, правда, считаю, что все было не так просто. Плодородная почва для трампизма была и в самой Америке, и местные игроки ему тоже содействовали, а Россия со своей стороны пыталась эти процессы поддержать.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net