Колонка була опублікована на ERR.ee, переклад із відома і дозволу видання

У мене в руках книга фінської журналістки Джессікки Аро "Putini USA. Nii Venemaa lagundab ja valitseb USA-s" (Джессікка Аро, "США Путіна. Як Росія розділяє і панує в США", 2025).

Аро стверджує, що за підсумками стратегічної та довгострокової роботи у США Росія привела до влади на президентських виборах 2024 року адміністрацію, яка діє в інтересах Кремля.

Я, щоправда, вважаю, що все було не так просто. Родючий ґрунт для трампізму був і в самій Америці, і місцеві гравці йому теж сприяли, а Росія зі свого боку намагалася ці процеси підтримати.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net