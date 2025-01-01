На мой взгляд, в этом году стало наиболее очевидным, что обе стороны сталкиваются с ограниченностью своих ресурсов как центральной проблемой. СМИ наконец-то начали обращать на это внимание, хотя почти исключительно в контексте растущего дефицита человеческих ресурсов в Украине.

Однако Россия также сталкивается с не менее серьезными проблемами, особенно в снабжении техникой и финансами, а также проблемами с человеческими ресурсами (поэтому и нужен набор новых рекрутов с бонусами при подписании контракта до $40 000).

Дефицит человеческих ресурсов на фронте может оказать немедленное влияние на тактическом и оперативном уровнях, особенно если противник владеет инициативой. Однако на стратегическом уровне перспектива России остается отнюдь не оптимистичной; я бы даже сказал, что она очень мрачная.

Как и кто-либо другой, я не могу точно сказать, когда ресурсы России будут истощены — это может произойти в 2026 году или, возможно, вплоть до 2030 года. Но нет никаких сомнений, что способность Москвы вести войну ограничена, и Россия в конце концов истощится. Ключевой вопрос состоит в том, сможет ли Украина выстоять до этого момента.