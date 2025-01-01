На мою думку, цього року стало найбільш очевидним що обидві сторони стикаються з обмеженістю своїх ресурсів як центральною проблемою. ЗМІ нарешті почали звертати на це увагу, хоча майже виключно в контексті зростання дефіциту людських ресурсів в Україні.

Проте Росія також стикається з не менш серйозними проблемами, особливо в постачанні техніки та фінансах, а також проблемами з людськими ресурсами (тому й потрібен набір нових рекрутів із бонусами в підписанні контракту до $40 000).

Дефіцит людських ресурсів на фронті може мати негайний вплив на тактичному й оперативному рівнях, особливо якщо противник має ініціативу. Однак на стратегічному рівні перспектива Росії залишається зовсім не оптимістичною; я б навіть сказав, що вона надзвичайно похмура.

Як і будь-хто інший, я не можу точно сказати, коли ресурси Росії будуть виснажені — це може статися у 2026 році або, можливо, аж до 2030 року. Але немає жодних сумнівів, що здатність Москви вести війну обмежена, і Росія врешті-решт виснажиться. Ключове питання полягає в тому, чи зможе Україна вистояти до цього моменту.