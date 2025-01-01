Пока христиане во всем мире праздновали Рождество, а дети с нетерпением ждали Санта-Клауса с чашками молока и тарелками печенья, Россия скатилась в сторону абсурда и тревоги. Появилось новое пропагандистское видео, на котором Санта-Клаус – любимый символ щедрости и радости – уничтожается ракетой класса "земля-воздух" в небе над Москвой.

Видео, распространенное через российские пропагандистские каналы, придало сюрреалистический оттенок праздничному сезону. Чтобы сделать ситуацию еще более странной, актер в клипе вынужден был уточнить, что это видео не имеет никакого отношения к катастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, сбитого российскими ракетами, утверждая, что оно было снято месяцы назад, осенью.

Да, вы правильно прочли: Россия объявила войну Санта-Клаусу.

Но абсурд не закончился на этом. В середине декабря, по сценарию времен холодной войны, российский активист, известный доносами, потребовал признать Санту "иностранным агентом".

Вы не ошиблись: вымышленный персонаж, олицетворяющий праздничную радость и христианские традиции, преподносится как враг государства. Добро пожаловать в сюрреалистический мир российской пропаганды, где каждый западный культурный символ в опасности, даже веселый старый Санта.