Поки християни в усьому світі святкували Різдво, а діти з нетерпінням чекали Санта-Клауса з чашками молока та тарілками печива, Росія скотилася у бік абсурду та тривоги. З'явилося нове пропагандистське відео, на якому Санта-Клауса — улюблений символ щедрості та радості — знищує ракета класу "земля-повітря" в небі над Москвою.

Відео, поширене через російські пропагандистські канали, додало сюрреалістичного відтінку святковому сезону. Щоб зробити ситуацію ще дивнішою, актор у кліпі змушений був уточнити, що це відео жодним чином не стосується катастрофи літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, збитого російськими ракетами, стверджуючи, що воно було зняте місяці тому, восени.

Так, ви правильно прочитали: Росія оголосила війну Санта-Клаусу.

Але абсурд не закінчився на цьому. У середині грудня, за сценарієм часів холодної війни, російський активіст, відомий доносами, почав вимагати визнати Санту "іноземним агентом".

Ви не помилились: вигаданий персонаж, що втілює святкову радість і християнські традиції, подається як ворог держави. Ласкаво просимо в сюрреалістичний світ російської пропаганди, де кожен західний культурний символ у небезпеці — навіть веселий старий Санта.