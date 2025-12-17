Швеция заявила о присутствии российских военных на танкерах "теневого флота" в Балтийском море. По данным ВМС и пограничной службы страны, на части судов, используемых для обхода санкций и перевозки российской нефти, находится военный персонал РФ в форме.

О чем это может свидетельствовать?

Эта информация имеет серьезное значение для безопасности и свидетельствует не просто о "нарушении санкций", а о качественном изменении роли "теневого флота" РФ в Балтийском море.

Присутствие военнослужащих РФ в форме на гражданских танкерах означает, что эти суда де-факто переводятся из коммерческого в полувоенный статус, происходит милитаризация "теневого флота".

Россия начинает использовать торговые суда как инструмент силового прикрытия, а не только для обхода санкций, фактически появляется юридически серая зона: гражданское судно с военным персоналом. Это повышенный риск инцидентов и опасный прецедент для всего морского права.

Наличие военных на борту может означать о подготовке к силовым инцидентам и "провокациям без флага". В частности, к вооруженному сопротивлению проверкам или задержанию, провокациям с последующим обвинением стран НАТО ("нас атаковали как гражданский танкер"), имитации инцидентов (пожары, взрывы, "нападения неизвестных") как элементов гибридной операции.

Это классическая тактика РФ: создать инцидент, навязать свою версию, а потом давить на эскалацию.

Такие танкеры могут использоваться не только для транспортировки нефти, но и как прикрытие военных операций под видом нефтяных перевозок. Среди них – разведка (наблюдение за портами, кабелями, маршрутами ВМС), подготовка диверсий против подводной инфраструктуры (кабели, трубопроводы, энергетические узлы), логистическое прикрытие для спецопераций в Балтийском регионе.

Балтийское море уже является зоной активной гибридной борьбы, и это вписывается в общую картину стратегических планов России.

Для Швеции (уже как члена НАТО) да и для всего НАТО это сигнал стратегического уровня, прямое подтверждение, что РФ рассматривает Балтийское море как зону противостояния. Сигнал, что Москва готова тестировать реакцию НАТО ниже порога войны, а для самого НАТО – аргумент для усиления морского контроля, досмотров и правил доступа к портам и проливам.

Фактически РФ пытается легализовать присутствие своих военных в гражданском трафике.

Следующий логический шаг, который следует ожидать от РФ, это заявления о необходимости "военной защиты" танкеров и попытки их сопровождения кораблями ВМФ России. Таким образом будет создан прецедент для ограничения свободы действий Береговой охраны государств Балтийского региона. Это очень похоже на модель, которую Иран применял в Персидском заливе.

Подытожу: эта ситуация не про нефть, это о военно-гибридном присутствии РФ в Балтийском море. Россия переводит "теневой флот" в формат инструмента давления, разведки и провокаций. И поэтому Швеция справедливо воспринимает это как угрозу национальной и региональной безопасности, а не как нарушение санкций.

