Швеція заявила про присутність російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтійському морі. За даними ВМС і прикордонної служби країни, на частині суден, що використовуються для обходу санкцій і перевезення російської нафти, перебуває військовий персонал РФ у формі.

Про що це може свідчити?

Це повідомлення має серйозне безпекове значення і свідчить не просто про "порушення санкцій", а про якісну зміну ролі "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі.

Присутність військовослужбовців РФ у формі на цивільних танкерах означає, що ці судна де-факто переводяться з комерційного у напіввійськовий статус, відбувається мілітаризація "тіньового флоту".

Росія починає використовувати торгові судна як інструмент силового прикриття, а не лише для обходу санкцій, фактично з’являється юридично сіра зона: цивільне судно з військовим персоналом. Це підвищений ризик інцидентів і небезпечний прецедент для всього морського права.

Наявність військових на борту може означати про підготовку до силових інцидентів і "провокацій без прапора". Зокрема, до збройного опору перевіркам або затриманню, провокацій із подальшим звинуваченням країн НАТО ("нас атакували як цивільний танкер"), імітації інцидентів (пожежі, вибухи, "напади невідомих") як елементів гібридної операції.

Це класична тактика РФ: створити інцидент, нав’язати свою версію, а потім тиснути на ескалацію.

Такі танкери можуть використовуватися не лише для транспортування нафти, а і як прикриття воєнних операцій під виглядом нафтових перевезень. Серед них – розвідка (спостереження за портами, кабелями, маршрутами ВМС), підготовка диверсій проти підводної інфраструктури (кабелі, трубопроводи, енергетичні вузли), логістичне прикриття для спецоперацій у Балтійському регіоні.

Балтійське море вже є зоною активної гібридної боротьби, і це вписується в загальну картину стратегічних планів Росії.

Для Швеції (вже як члена НАТО) та і для всього НАТО це сигнал стратегічного рівня, пряме підтвердження, що РФ розглядає Балтійське море як зону протистояння. Сигнал, що Москва готова тестувати реакцію НАТО нижче порогу війни, а для самого НАТО – аргумент для посилення морського контролю, оглядів і правил доступу до портів і проток.

Фактично РФ намагається легалізувати присутність своїх військових у цивільному трафіку.

Наступний логічний крок, який варто очікувати від РФ, це заяви про необхідність "військового захисту" танкерів та спроби їх супроводу кораблями ВМФ Росії. Таким чином буде створено прецедент для обмеження свободи дій Берегової охорони держав Балтійського регіону. Це дуже схоже на модель, яку Іран застосовував у Перській затоці.

Підсумовуючи: ця ситуація не про нафту, це про військово-гібридну присутність РФ у Балтійському морі. Росія переводить "тіньовий флот" у формат інструменту тиску, розвідки й провокацій. І тому Швеція справедливо сприймає це як загрозу національній та регіональній безпеці, а не як порушення санкцій.

