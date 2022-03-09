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Россия привлекла почти все свои резервы. Сколько россиян и их техники находится в Украине

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Россия привлекла почти все свои резервы. Сколько россиян и их техники находится в Украине

директор ГП Prozorro.Продажі
09.03.2022, 08:39

Вооруженные силы Украины косят оккупанта и его технику. Какие потери на 13 день войны понесла Россия

Война России против Украины длится 13 день. По данным Пентагона, на территории Украины находятся около 170 тысяч российских военных. Не уточняется – это только военные или росгвардия, боевики террористических организаций ЛНР/ДНР и крымчане. Думаю, если Пентагон говорит о 170 тысячах, то от этого числа и будем считать.

Исходя из этой цифры, а также оценок украинского генштаба по технике сейчас моя оценка количества россиян и российской военной техники в Украине такова:

личный военный состав – 170 000;

танки – 1800;

армированные машины – 3500;

залповые системы огня типа Град – 600;

самолеты – 120 (всего их 300, но согласно данным разведки США, используют менее сотни, кажется у агрессора не хватает пилотов на сдачу).

вертолеты – 240.

Для подсчета утрат личного состава добавлю x3 раненых русских военных и 20% пленных. Кто-то говорит, что 12 000 потерь врага, которые показывает Генштаб ВСУ – это с ранеными, но много источников, где точно указано, что данные Вооруженных сил Украины – это убитые, плюс есть свидетельства существенного кризиса в пограничных госпиталях России.

Таким образом, за 12 дней войны потери врага составляют:

личный состав – 30%;

танки – 17%;

армированные машины – 30%;

системы типа Град – 10%;

самолеты – 40%;

вертолеты – 33%.

Из этих данных можно сформировать два графика: скорость обезвреживания россиян и их техники в каждый из дней войны и общий процент российской армии, которую вывели из действия.

Россия привлекла почти все свои резервы. Сколько россиян и их техники находится в Украине

Россия привлекла почти все свои резервы. Сколько россиян и их техники находится в Украине

Что из динамики видно: в последние дни мы существенно нарастили скорость уничтожения воздушной силы России. В среднем мы сбиваем за день 5% самолетов и вертолетов врага. Это хорошая новость. Кажется, что-то фундаментально изменилось в начале марта. То ли мы стали более эффективно использовать собственные системы ПВО, то ли лучше координироваться, или поступила помощь с запада. Скорее всего, все причины вместе.

Еще нужно сбить за неделю парочку Ил-ов и, если повезет, враг может хотя бы на время перестать летать вообще, потому что будет чувствовать, что это слишком опасно и не выполняет поставленных задач.

Помню, подобное случилось с украинской армией в 2014 году на Донбассе, когда после потери многих единиц самолетов и вертолетов через неделю Украина почти остановила использование своей авиации.

Несколько упала скорость обезвреживания танков – всего 0,5% от общей силы в день. Это плохой признак, надо смотреть, как будет дальше. На прошлой неделе в день уничтожали втрое больше. Скорость уничтожения БМП и живой силы стабильна – около 0,8% и 1,4% всей мощности в день.

Что это значит? Пентагон говорит, что Россия уже ввела почти все свои резервы на войну с Украиной, но не видно, чтобы она планировала добавить еще. С такими темпами за следующие две недели будет обезврежена уже половина живой силы противника, более половины авиации, четверть танков и 40% БМП. Может, это заставит врага остановиться.

В общем, последние несколько дней были очень удачными для ВСУ. Они дико крутые! Спасибо им.

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