Россия привлекла почти все свои резервы. Сколько россиян и их техники находится в Украине

Война России против Украины длится 13 день. По данным Пентагона, на территории Украины находятся около 170 тысяч российских военных. Не уточняется – это только военные или росгвардия, боевики террористических организаций ЛНР/ДНР и крымчане. Думаю, если Пентагон говорит о 170 тысячах, то от этого числа и будем считать.

Исходя из этой цифры, а также оценок украинского генштаба по технике сейчас моя оценка количества россиян и российской военной техники в Украине такова:

личный военный состав – 170 000;

танки – 1800;

армированные машины – 3500;

залповые системы огня типа Град – 600;

самолеты – 120 (всего их 300, но согласно данным разведки США, используют менее сотни, кажется у агрессора не хватает пилотов на сдачу).

вертолеты – 240.

Для подсчета утрат личного состава добавлю x3 раненых русских военных и 20% пленных. Кто-то говорит, что 12 000 потерь врага, которые показывает Генштаб ВСУ – это с ранеными, но много источников, где точно указано, что данные Вооруженных сил Украины – это убитые, плюс есть свидетельства существенного кризиса в пограничных госпиталях России.

Таким образом, за 12 дней войны потери врага составляют:

личный состав – 30%;

танки – 17%;

армированные машины – 30%;

системы типа Град – 10%;

самолеты – 40%;

вертолеты – 33%.

Из этих данных можно сформировать два графика: скорость обезвреживания россиян и их техники в каждый из дней войны и общий процент российской армии, которую вывели из действия.

Что из динамики видно: в последние дни мы существенно нарастили скорость уничтожения воздушной силы России. В среднем мы сбиваем за день 5% самолетов и вертолетов врага. Это хорошая новость. Кажется, что-то фундаментально изменилось в начале марта. То ли мы стали более эффективно использовать собственные системы ПВО, то ли лучше координироваться, или поступила помощь с запада. Скорее всего, все причины вместе.

Еще нужно сбить за неделю парочку Ил-ов и, если повезет, враг может хотя бы на время перестать летать вообще, потому что будет чувствовать, что это слишком опасно и не выполняет поставленных задач.

Помню, подобное случилось с украинской армией в 2014 году на Донбассе, когда после потери многих единиц самолетов и вертолетов через неделю Украина почти остановила использование своей авиации.

Несколько упала скорость обезвреживания танков – всего 0,5% от общей силы в день. Это плохой признак, надо смотреть, как будет дальше. На прошлой неделе в день уничтожали втрое больше. Скорость уничтожения БМП и живой силы стабильна – около 0,8% и 1,4% всей мощности в день.

Что это значит? Пентагон говорит, что Россия уже ввела почти все свои резервы на войну с Украиной, но не видно, чтобы она планировала добавить еще. С такими темпами за следующие две недели будет обезврежена уже половина живой силы противника, более половины авиации, четверть танков и 40% БМП. Может, это заставит врага остановиться.

В общем, последние несколько дней были очень удачными для ВСУ. Они дико крутые! Спасибо им.

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