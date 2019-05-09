Россия против США: Путин делает из Мадуро второго Асада

В Кремле могут быть довольны: если верить источникам The Washington Post, Дональд Трамп недоволен своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, одним из самых жестких в администрации США оппонентов России и ее союзников. Американский президент считает, что Болтон ввел его в заблуждение, когда пообещал, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой части местных силовиков и сможет наконец свергнуть Николаса Мадуро. Предпринятая Гуайдо на прошлой неделе попытка склонить на свою сторону армию завершилась провалом.

17 миллиардов Игоря Сечина

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Болтон, судя по всему, настаивает на военной интервенции для смещения Мадуро. Трамп этому противится. В предвыборный год он хочет выглядеть в глазах своих избирателей политиком, выполнившим свое обещание не втягивать Соединенные Штаты в военные конфликты за рубежом. Более того, он надеется прийти к взаимопониманию с главным спонсором венесуэльского режима - Владимиром Путиным. Именно о Венесуэле, судя по всему, прежде всего говорил Сергей Лавров 6 мая на встрече с госсекретарем Майком Помпео - еще одним сторонником свержения Мадуро в американской администрации.

Путин, который на прошлой неделе, возможно, уговорил венесуэльского диктатора не бежать из страны, похоже, вновь выиграл - и теперь может разыгрывать роль неприятного, но незаменимого для США партнера, с которым проигравшим этот раунд схватки за Венесуэлу американцам теперь придется договариваться.

Сохранить социалистический венесуэльский режим для Владимира Владимировича крайне важно по целому ряду причин. Российские инвестиции в Венесуэлу составляют, по наиболее распространенной оценке, около 17 миллиардов долларов. Это в основном вложения "Роснефти" в венесуэльскую нефтяную промышленность, которая постепенно переходит под контроль Москвы в обмен на срочную финансовую помощь Кремля режиму Мадуро.

Люди Шойгу в Каракасе

Но деньги в данном случае не главное. Венесуэльские друзья Кремля так основательно развалили экономику своей страны, что надеяться отбить вложения в ближайшие годы коллективному "Игорю Ивановичу" не приходится. Так же, как и в случае с интервенцией в Сирии, для российского президента важнее всего глобальный имидж главного в мире специалиста по борьбе с американской политикой смены неугодных режимов.

В случае с Башаром Асадом риск оправдал себя - сирийский диктатор удержался у власти с помощью российских ВКС и наемников-"вагнеровцев". У Путина появился шанс нанести поражение США в Западном полушарии, всего в паре часов лета от Майами. Ради этого не жалко ничего. Именно эту задачу выполняет в Каракасе ветеран Афганистана и Чечни генерал-полковник Василий Тонкошкуров и сотня российских военных советников.

Спасая Мадуро, Путин спасает еще двух своих клиентов - кубинский и никарагуанский режимы. Для их выживания бесперебойные поставки венесуэльской нефти совершенно незаменимы. Если бы к власти в Каракасе пришел Гуайдо, то обрушение кубинской коммунистической диктатуры могло бы стать реальностью очень быстро. И Путин намерен этому препятствовать всеми возможными способами.

Почему Венесуэла важна для Зеленского?

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Символическая победа над Трампом на венесуэльском фронте важна российской верхушке и в видах главного конфликта, который она ведет, - войны с Украиной. Если она способна нанести поражение американцам у них под боком, то на что тогда рассчитывать правительству в Киеве?

Путин не мог не порадоваться тому, что украинская тема не фигурировала в его последнем телефонном разговоре с Трампом, несмотря на угрозы Кремля начать раздачу паспортов жителям марионеточных донецких "республик".

В Москве явно не теряют надежду добиться от Трампа согласия на "Ялту-2" - неофициальное признание постсоветского пространства зоной исключительного влияния Москвы. Как бы ни был склонен к такому решению Трамп, пока что на его и Путина дороге стоит американский Конгресс. Мои источники в Конгрессе утверждают, что поддержка Мадуро может заставить Сенат проголосовать за введение новых санкций против Кремля.

Тем более что соответствующий законопроект - "О защите безопасности Америки от агрессии Кремля" - уже готов. Джон Болтон, несмотря на венесуэльское поражение, продолжает пользоваться доверием президента и, возможно, убедит его все-таки применить военную силу против Мадуро.

Ведь у сторонников свержения венесуэльского режима есть свой внутриполитический аргумент: на президентских выборах-2020 одним из ключевых для Трампа штатов остается Флорида. Живущие там несколько миллионов избирателей кубинского и венесуэльского происхождения ждут от Белого дома решительных действий по свержению социалистических диктатур. Большая игра в Западном полушарии продолжается. Защитники "доктрины Монро" еще могут нанести поражение сторонникам "доктрины Путина".

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle

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