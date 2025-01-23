Растущие возможности Украины в ведении войны с помощью дронов не только выявляют уязвимость российской обороны, но и меняют динамику конфликта

Последние события в войне между Россией и Украиной выявляют значительные недостатки в способности России защищаться от растущего числа украинских ударов дронами, нацеленных на критическую инфраструктуру в глубине российской территории.

Несмотря на усилия Кремля контролировать информационное поле через государственные СМИ, повторяющиеся успехи атак украинских беспилотников четко демонстрируют пробелы в системе противовоздушной обороны России.

За последние недели украинские дроны нанесли удары по множеству нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов, расположенных далеко от линии фронта. Видео с зафиксированными последствиями этих атак появились в социальных сетях, подчеркивая их эффективность.

Telegram-каналы, тесно связанные с российскими военными, открыто критикуют правительство за неспособность адаптироваться к этой новой угрозе.

Один из популярных каналов "Военный Осведомитель" заявил: "Противник успешно атаковал еще два нефтехранилища на территории России, распространяя кадры последствий через местные и украинские каналы. Растущая эффективность и масштабы ударов дронов по целям в нашем тылу стали обыденным явлением".

В заявлении также признана недостаточность существующих систем противовоздушной обороны России для противодействия тактике роев дешевых, низколетающих дронов. Критику дополнили призывом создать мобильные антидроновые подразделения, интегрированные в централизованную информационную сеть для более эффективного реагирования на эти угрозы.

Дальнобойные атаки беспилотников становятся всё более заметным аспектом войны между Россией и Украиной.

В то время как наземная война зашла в тупик, воздушная война, возглавляемая дронами, набирает обороты.

Украинские силы успешно наносят удары по важным военным объектам, в частности по складам боеприпасов, хранилищам топлива и даже базам стратегических бомбардировщиков.

В одном из самых резонансных инцидентов украинские дроны атаковали российский склад боеприпасов в Тверской области, расположенной между Москвой и Санкт-Петербургом. По данным украинских источников, удар уничтожил запасы тактических ракет "Искандер", управляемых бомб и артиллерийских снарядов.

Недавно украинские дроны атаковали авиабазу "Энгельс" — важнейший объект для стратегического бомбардировочного флота России. Сообщается, что удар повредил хранилища топлива и боеприпасов, ещё больше ослабив способность России поддерживать длительные военные операции.

Неспособность России адаптировать свою стратегию противовоздушной обороны к всё более сложным и частым атакам украинских дронов стала насущной проблемой.

Аналитики утверждают, что существующие системы, предназначенные для перехвата высотных угроз, неэффективны против малых низколетающих БпЛА. Большое количество одновременно используемых дронов усложняет задачу, перегружая локальные системы обороны.

Военные эксперты указывают на сотрудничество Украины с западными странами, особенно с США, в разработке и производстве передовых технологий дронов. Это партнерство позволило Украине быстро нарастить свои возможности в сфере БпЛА, в то время как Россия отстает как в производстве, так и в средствах противодействия.

Один из российских Telegram-каналов отметил: "Начальный всплеск производства дронов в Украине, поддержанный США, был проигнорирован. Теперь растущую частоту и масштаб этих ударов невозможно не заметить. Последствия очевидны каждую ночь".

Растущие возможности Украины в ведении войны с помощью дронов не только выявляют уязвимость российской обороны, но и меняют динамику конфликта. Эти удары вынуждают Россию перенаправлять ресурсы на защиту критической инфраструктуры, ещё больше истощая её военную логистику.

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Для Украины такие атаки являются экономически эффективным способом подорвать российские военные усилия и продемонстрировать способность наносить удары даже в условиях затяжной наземной войны.

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