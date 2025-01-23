Дедалі більші можливості України у війні за допомогою дронів не лише виявляють вразливість російської оборони, а й змінюють динаміку конфлікту

Останні події у війні між Росією та Україною виявляють суттєві недоліки в здатності Росії захищатися від все більшої кількості українських ударів дронами, спрямованих на критичну інфраструктуру вглиб російської території.

Попри зусилля Кремля контролювати інформаційну картину через державні медіа, повторюваний успіх атак українських безпілотників чітко демонструє прогалини в системі протиповітряної оборони Росії.

За останні тижні українські дрони завдали ударів по численних нафтобазах та нафтопереробних заводах, розташованих далеко від лінії фронту. Відео із зафіксованими наслідками цих атак з'явилися у соціальних мережах, підкреслюючи їхню ефективність.

Telegram-канали, тісно пов’язані з російськими військовими, відкрито критикують уряд за нездатність адаптуватися до цієї нової загрози.

Один із популярних каналів "Военный Осведомитель" заявив: "Противник успішно атакував ще два нафтосховища на території Росії, розповсюджуючи кадри наслідків через місцеві та українські канали. Дедалі більша ефективність і масштаби ударів дронів по цілях у нашому тилу стали звичною справою".

У заяві також визнано недостатність наявних систем протиповітряної оборони Росії для протидії тактиці рою дешевих дронів, що низько літають. Критику доповнили закликом створити мобільні антидронові підрозділи, інтегровані в централізовану інформаційну мережу для ефективнішого реагування на ці загрози.

Атаки безпілотників на далекі відстані стають все більш помітним аспектом війни між Росією та Україною.

У той час як наземна війна зайшла в глухий кут, повітряна війна, очолювана дронами, набирає обертів.

Українські сили успішно завдають ударів по військових об’єктах високої цінності, зокрема складах боєприпасів, сховищах пального та навіть базах стратегічних бомбардувальників.

В одному з найрезонансніших інцидентів українські дрони атакували російський склад боєприпасів у Тверській області, розташованій між Москвою та Санкт-Петербургом. За даними українських джерел, удар знищив запас тактичних ракет "Іскандер", керованих бомб та артилерійських снарядів.

Нещодавно українські дрони атакували авіабазу "Енгельс" — критично важливий об’єкт для стратегічного бомбардувального флоту Росії. Повідомляється, що удар завдав шкоди сховищам пального та боєприпасів, ще більше послабивши здатність Росії підтримувати тривалі воєнні операції.

Нездатність Росії адаптувати свою стратегію протиповітряної оборони до дедалі складніших і частіших атак українських дронів стала нагальною проблемою. Аналітики стверджують, що наявні системи, призначені для перехоплення висотних загроз, неефективні проти малих БпЛА, що низько літають. Велика кількість одночасно застосованих дронів ускладнює проблему, перевантажуючи локальні системи оборони.

Військові експерти вказують на співпрацю України із західними країнами, зокрема Сполученими Штатами, у розробці та виробництві передових технологій дронів. Це партнерство дозволило Україні швидко наростити свої можливості у сфері БпЛА, тоді як Росія відстає як у виробництві, так і в засобах протидії.

Один із російських Telegram-каналів висловився так: "Початковий сплеск виробництва дронів в Україні, підтримуваний США, був проігнорований. Тепер дедалі більша частота й масштаб цих ударів стали неможливими для ігнорування. Наслідки очевидні щоночі".

Все більші можливості України у війні за допомогою дронів не лише виявляють вразливість російської оборони, а й змінюють динаміку конфлікту. Ці удари змушують Росію перекидати ресурси для захисту критичної інфраструктури, ще більше виснажуючи її військову логістику.

Читайте також Україні потрібно терміново змінювати підхід до виробництва зброї. Ось як

Для України такі атаки є економічно ефективним способом порушити російські військові зусилля та продемонструвати здатність завдавати ударів навіть за умов затяжної наземної війни.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net