Россия – террорист со статусом. С ней нельзя договариваться. Признает ли мир ее зверства

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта призвал мир посмотреть правде в глаза и признать Россию государством-террористом. Потому что без такого статуса агрессора восстановить справедливость по отношению к Украине будет сложно.

Верховная Рада Украины 14 апреля проголосовала закон, которым признала Россию страной-террористом с неонацистским режимом, а уже на следующий день Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом внести РФ в список государств-спонсоров терроризма.

Прошло больше недели и 27 апреля государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, отвечая на вопросы сенатора Линдси Грэм, сообщил, что Администрация президента Байдена рассматривает возможность признать Россию страной-спонсором терроризма. В таком случае РФ попадет в одну компанию с Сирией, Северной Кореей, Кубой и Ираном.

По законодательству США страна может быть признана государством-спонсором терроризма решением государственного секретаря, если будет установлено, что его правительство неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма.

Впервые Америка сформировала список стран-спонсоров терроризма в 1979 году. Тогда в него вошли Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. На 25 апреля 2022 года в этот список входят Сирия (которая без перерыва находится в списке уже почти 43 года), Северная Корея, Иран и Куба.

Россия – страна-террорист. И доказательств достаточно

Россия отвечает критериям государства-спонсора терроризма, более чем достаточно. И сейчас решение – за руководством США.

1. Россия терроризирует народ Украины: уничтожение Мариуполя и других украинских городов, систематические военные преступления в каждом регионе, где были или остаются российские оккупанты.

2. Террористические ракетные и бомбовые атаки на мирные города с убийством и пыткой гражданских и многочисленными разрушениями.

3. РФ поддерживает террористические организации "ЛНР" и "ДНР".

4. Российское правительство совершало террористические акты на территории Великобритании (отравление экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, отравление Скрипалей), на территории ЕС (взрывы на военных складах в Чехии), на территории самой России против граждан России.

5. Россия поддерживала и поддерживает террористический режим в Сирии и является соучастником преступлений сирийского диктатора Башара Асада. Сирию Соединенные Штаты признали страной-спонсором терроризма. Иран за поддержку Сирии и Хезболлы – тоже.

Россия уже не только стала в один ряд с Северной Кореей, Ираном, Сирией или Кубой. Она много раз "превзошла" эти режимы по объему преступлений, уровню их цинизма, дерзости и зверства. Поэтому очень важно не медлить с признанием РФ страной-спонсором терроризма.

Какие последствия это будет иметь для Кремля

Во-первых, непосредственные более системные санкции по следующим направлениям:

1. Запрет на поставку оружия (продажа и экспорт), включая третьи страны.

2. Контроль экспорта товаров двойного назначения.

3. Запрет на экономическую помощь.

4. Наложение разных финансовых и других ограничений.

Да, американцы уже ввели подобные ограничения, но ограничения, наступающие с предоставлением статуса спонсора терроризма, являются более системными и фактически блокируют для любого союзника США по НАТО возможность для сотрудничества с Россией по приведенным направлениям.

Помимо непосредственных санкций, бьющих по военной и финансовой состоятельности РФ, государство-спонсор терроризма получает несколько глобальных последствий:

1. Такое решение Соединенных Штатов станет первым и ключевым шагом для признания России де-факто террористическим государством всеми цивилизованными странами.

Это позволит еще больше консолидировать мир вокруг Украины в нашей справедливой войне против РФ по защите нашего государства, жизни и свободе украинцев, защите Европы и всех европейцев от российских нацистов.

2. Статус страны-спонсора терроризма окончательно превращает Россию в токсический рынок для любого инвестора и обеспечит ей долгосрочную экономическую стагнацию, что делает невозможным для России ведение технологической войны.

3. Будет усилена политическая изоляция режима – токсичным станет любое сотрудничество с Россией даже для тех "друзей Путина", которые еще остаются лояльными ему в Европе и Азии.

4. Нефтяное и газовое эмбарго станет ближе, так как сопротивляться нефтяному эмбарго будет равно спонсировать международный терроризм. Как минимум, мы станем ближе к тому, чтобы заблокировать для России возможность получать деньги от экспорта углеводородов до завершения террористической деятельности. Когда деньги России за энергоносители платятся, но не поступают, вместо этого скапливаются на специальном счете.

5. Мы сможем проще как блокировать российские активы на международном уровне, так и дальше гораздо быстрее использовать их для возмещения ущерба, нанесенного Россией Украине. Неоднократно деньги государств-спонсоров терроризма и террористических режимов были конфискованы и переданы на нужды пострадавших стран и людей.

Кроме того, что статус страны-спонсора терроризма сам по себе разрушителен, и механизм отмены такой и соответствующих санкций намного сложнее, чем отмена любых других санкций и ограничений. Это санкции длительного действия.

Ибо для того, чтобы избавиться от этого клейма, придется не только прекратить спонсировать терроризм и совершать акты террористической агрессии, но и доказать долгосрочную приверженность мирной политике.

А это будет сделать очень и очень тяжело.

Поэтому нужно действовать сейчас и вводить против РФ все возможные ограничения. Поэтому мы призываем правительство Соединенных Штатов действовать.

Что может остановить наших союзников

Только иллюзия, что с Россией еще можно договориться. Но после всех преступлений России таких иллюзий быть не может. РФ должна потерпеть военное поражение, экономический крах и находиться в жесткой политической изоляции.

И только это остановит этого бешеного террориста.

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