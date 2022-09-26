Россия угрожает Украине тактическим ядерным оружием. Три важных фактора

Последние события в России заставили в Украине и во всем цивилизационном мире говорить об угрозе применения со стороны РФ ядерного оружия, прежде всего тактического.

Что это за оружие

Тактическое ядерное оружие – это мощность ядерного заряда примерно от 1 кт до 20 кт тротила. Другими словами – от 1000 т до 20 000 т обычной взрывчатки.

Уязвимых факторов три:

– ударная волна;

– электромагнитный импульс;

– радиоактивное излучение.

Зона полного поражения от боеприпаса в 20 кт имеет радиус примерно в 1 км от эпицентра взрыва.

К сведению, от боеприпаса в 20 мт радиус полного поражения составляет примерно 10 км.

Это в теории. Когда на местности есть горы, холмы, лесополосы – радиус значительно меньше.

Зачем использовать ядерное оружие?

Для ликвидации больших наземных и подземных военных объектов, скоплений войск и техники, важной инфраструктуры.

Кстати, лучший способ для обычного человека, живущего в городе, пережить ядерный взрыв – это встретить его в подвале с железобетонным перекрытием.

К примеру, в японском городе Хиросима зона тяжелых разрушений от ядерного взрыва составила 340 м (тогда США использовали ядерные заряды средней мощности – 13-18 кт. – Ред.). Находившиеся в это время в подвалах японцы выжили даже в эпицентре воздушного взрыва.

При протяженности нашего фронта в более 1000 км для нанесения реального поражения Вооруженным Силам Украины России потребуется не менее 200-300 тактических ядерных боеприпасов. Минимум. Это без инфраструктуры.

Позволит ли этому произойти мировое сообщество?

Взорвать один или несколько боеприпасов? Какая от этого польза. Это – теракт. После этого Россия – страна-изгой. Все остальное – лишь разговоры.

С целью реализации гарантий по Будапештскому меморандуму руководство Украины может поставить вопрос о передаче нам для противовеса РФ определенного количества ядерных боеприпасов от наших западных союзников.

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