Россия угрожает ядерным ударом. Как выжить, если Путин не блефует. Подробная инструкция

О ядерном ударе

Не буду оценивать вероятность или невероятность ядерной атаки России по территории Украины, хотя считаю ее маловероятной, но возможной. Расскажу, как себя защитить, что положить в тревожный ядерный рюкзак и как действовать, если все-таки "ядерка" произошла.

В отличие от "что делать в случае войны", людей с опытом ядерной атаки среди живущих на планете Земля нет. Поэтому собрал свой опыт с занятий по гражданской обороне, физике, в частности ядерной, и других открытых источниках, которым я доверяю.

О радиации. Несколько важных пунктов

1. Радиация ≠ яд и радиация ≠ однозначная смерть. Радиация и излучение появились сразу при возникновении Вселенной, и живые организмы, в том числе и люди, научились с ней жить быстрее, чем с бактериями и вирусами. Наше тело абсолютно нормально выдерживает умеренные радиационные дозы и может справиться и с высокими.

2. Защититься от радиации можно, иногда даже достаточно простыми способами.

3. К сожалению, у нас нет органов чувств, которые испытывали бы все типы излучения. Человеческий глаз способен видеть только световое излучение (это тоже определенным образом радиация), а кожа ощущает инфракрасный спектр.

4. Наибольшая опасность – от так называемой радиоактивной пыли, содержащей изотопы распадающихся элементов и соответственно "фонящих", то есть испускающих альфа-, бета- и гамма-излучения.

Виды ядерного взрыва

По Украине применимо только тактическое ядерное оружие. Это заряды малой мощности, 0,5-50 килотонн тротила (мощность бомбы, котрую сбросили на Хиросиму, составляла 15 кт).

– Наземный: бомба падает на землю и подрывается на ее поверхности. Плюс: земля сильно поглощает энергию взрыва и сильно уменьшает радиус разрушений. Минус: очень мощный грязный взрыв с огромным выбросом радиоактивной пыли и изотопов, заражение местности – по максимуму.

- Воздушный: подрыв бомбы на высоте 500-1500 м над землей. Плюс: существенно меньшее заражение, но и минус: большие разрушения, ведь ударная волна набирает размах. Это типичный вариант, которым наносят удар ядерным оружием.

- Подземный: ракета/бомба заходит на 50-150 м под землю и там детонирует. Плюс: незначительные разрушения на поверхности, минус: много заражения в месте удара и тотальное разрушение подземных коммуникаций (кабели, трубопроводы, туннели) в значительном радиусе.

- Высотный: подрыв на высотах от 10 км. Плюсы: незначительное загрязнение, хотя достаточно разнесенное по площади, и отсутствие разрушения. И как бонус – полярное сияние. Минус: сильный электромагнитный импульс, который поджарит всю электронику в значительном радиусе.

Зональность ядерного взрыва

Эпицентр ядерного взрыва – это сама точка подрыва боезаряда и радиус в 1-1,5 км от нее. Выжить в эпицентре взрыва, если вы не находитесь в защитных сооружениях, практически невозможно, все живое ожидает мгновенная смерть при наземном и воздушном взрыве.

Зона разрушений – территория до 5 км от эпицентра взрыва. В зависимости от близости – от полуразрушенных домов до выбитых окон. Шан выжить очень высок, если не находиться на открытой местности.

Зона радиоактивного загрязнения – территория может составлять от 8-10 км до 20 км, в зависимости от ветра, погоды и других факторов атмосферы и рельефа. Уровень загрязнения может быть достаточно мал, все зависит от типа заряда и высоты подрыва.

Факторы поражения после ядерного взрыва

- Световое и радиоизлучение, в том числе рентгеновское и гамма. Возникает в момент самого взрыва и длится несколько секунд. Влияние на человека: в зоне эпицентра – мгновенная смерть, в зоне разрушений – ожоги открытых участков тела и слепота (как правило, временная), в зоне загрязнения – ощущение тепла на коже.

- Ударная волна. Взрывная волна, что влечет за собой основные разрушения. Воздействие на человека такое же, как и ударная волна от конвенционных бомб. Движется со скоростью звука.

- Электромагнитный импульс. Невероятно интенсивный поток заряженных частиц (электроны, или более известный как бета-излучение) создает огромное скользящее электромагнитное поле продолжительностью несколько миллисекунд.

Для человека опасности не несет, но для электроники оказывает разрушающий эффект из-за явления обратной индукции, когда во всех проводниках начинает идти ток, который просто их сжигает. Для металлических столбов и мостов – не ощутимо, а для тонких кабелей и почти всей электроники – фатально. Не действует, кстати, на оптоволокно и большинство радиоламп. Поэтому есть шанс, что старая дедовская радиола переживет ядерный апокалипсис.

- Радиоактивная пыль и осадки (radioactive fallout или просто fallout) – это не прореагировавший плутоний, образовавшиеся при распаде радиоактивные изотопы и материалы, которые не были радиоактивными, но, при воздействии на них гамма- и рентгеновского излучения, такими стали (т.н. процесс ионизации).

Вероятно, это даже более деструктивный фактор, чем ударная волна из-за длительного воздействия. Воздействие на человека: постепенное поражение организма в случае проникновения в тело. Эффект заметен только в средней и длинной перспективе, если вы не пошли собирать остатки бомбы сразу в эпицентр через пять минут после взрыва. Эффект этого фактора может длиться от нескольких часов до нескольких десятков лет.

- Радиоактивный дождь. В результате раздражения атмосферы перепадами давления через час-два конденсируется влага и начинает идти "грязный дождь". Он очень радиоактивен, контакт с ними может привести даже к острой лучевой болезни. Именно радиоактивный дождь ответственен за большую часть жертв атаки на Хиросиму.

От каждого фактора поражения после ядерного взрыва есть свои методы защиты. Вы будете удивлены, но их испытывали на атомных полигонах в 50-60 годах XX века, пока такие эксперименты не признали негуманными и не запретили.

Теперь – как подготовиться, чтобы защититься

Соберите тревожный ядерный рюкзачок. Учтите, что это все в дополнение к стандартному "тревожному рюкзаку".

Все указанное ниже – в расчете на человека, если не указано иное. Все вещи нужно упаковать либо в полиэтиленовые пакеты, либо держать в оригинальной упаковке. Это важно.

1. Два комплекта удобных брюк, лучше всего военных, поскольку там плотная полусинтетическая ткань.

2. Пять штук полиэтиленовых дождевиков.

3. 5-10 пар бахил, можно медицинские.

4. Рулон мусорных пакетов, как можно толще.

5. Шесть штук респираторов FFP2, а еще лучше – FFP3. Рекомендуется наше производство. Каждый в отдельной упаковке.

6. Скотч, идеально армированный, по факту любой.

7. Четыре пары резиновых хозяйственных перчаток.

8. Очки - такие, как для работы с болгаркой.

9. Три пачки бумажных салфеток.

10. Два флакона средства для снятия лака.

11. Три литра воды в полиэтиленовой таре. Чем толще стенки бутылки, тем лучше.

12. Компас механический. Именно механический, а не на телефоне.

13. Карты местности: либо купите, либо найдите в Интернете и распечатайте. Карандаш, ручка.

14. Счетчик Гейгера или детектор радиации. Один на семью. Следует позаботиться и о повербанке и/или батарейках для него.

15. (Опционально) Радиоприемник, обязательно с КХ/СХ диапазоном.

Справка. О детекторе радиации. Не ищите дорогой по $500-700 детектор с отдельным измерением альфа-, бета- и гамма-излучения. Вам это ни к чему. С другой стороны, детекторы излучения за $40-50 с AliExpress – не стоит покупать, они некачественные. Оптимально – детектор радиации с трубкой Гейгера стоит $100-170. Не мало, но от него будет зависеть ваше выживание. Вероятность выжить во время ядерных ударов выше, чем умереть, как бы странно это ни звучало. А еще – достойный детектор не поджарится от электромагнитного импульса, точнее, может поджариться, но частично: контур "трубка Гейгера"-лампа усиления-пищалка будет работать, этого уже достаточно. Чем интенсивнее трещит-пищит, тем хуже ситуация. Идеально, если детектор имеет еще и функцию дозиметра, то есть показывает не только текущий фон радиации, но и может считать накопленную вами дозу.

Началось – взрыв произошел

ВНИМАНИЕ! Описанные ниже действия по защите и эвакуации выполняются только тогда, когда вы находитесь в зоне поражения. То есть – если у вас нет разрушений, ваш дом цел и невредим или повреждения очень незначительны (треснутая штукатурка и/или оконное стекло, нет света и связи) – не начинайте эвакуироваться или какие-либо другие интенсивные действия. Оставайтесь дома, закройте все окна-двери и ждите сообщений от ЦО. И главное: не нужно хватать детей и документы, садиться в машину и ехать к границе с Польшей. В такой ситуации рисков ехать в каком-то направлении больше, чем оставаться дома. Другими словами, если удар нанесли по условному югу Украины, а вы находитесь на севере — ничего аврального не делайте! Сидите дома и ждете указаний ЦО, СНБО и Военно-гражданской администрации.

После оповещения о ядерной опасности (а 99% вероятности, что о ней известят), берем ядерный и тревожный рюкзаки и спускаемся в самый глубокий подвал или место, в которое можем залезть.

Если такое оповещение застало вас на улице/в дороге/на работе/ и у вас нет с собой "ядерного рюкзака" – находите ближайшую щель, яму, подвал и так далее. Выключаете телефон, вынимаете все металлические предметы и электронику из карманов. Ложитесь на пол лицом вниз, глаза закрываете ладонями.

Носите с собой маску FFP2/3, а лучше две. Ее вес 10 граммов, их можно разложить по карманам всех курток. Вдыхание радиоактивной пыли – это самое вредное для организма, после оседания в легких она будет травить вас всю жизнь. Далее – ищите воду и направляйтесь от эпицентра взрыва в сторону эвакуации.

В глубоком подвале, например, на -2, -3 этаже и ниже, ядерный удар можно пережить даже в эпицентре, если взрыв будет воздушным. Поэтому говорить, что эпицентр – это 100% смерть, все же не стоит. И прятаться надо всегда, даже если вы вдруг знаете, что в ваш район точно летит "ядерка".

Удар, взрыв… ждем, когда все отшумит и стихнет, то есть пройдет ударная волна и начинаем эвакуацию. Если вас не завалило и при вас ядерный рюкзак:

1. Одеваем маску FFP3.

2. Одеваем рукавицы.

3. Одеваем дождевик.

4. Одеваем очки и бахилы.

5. Обматываемся и уплотняем, где возможно, скотчем, словно делаем самодельный общевойсковой защитный костюм.

Берем с собой рюкзак(и), предварительно завернув их в мусорный пакет, и выходим на поверхность.

Включаем детектор, меряем фон. Все, что выше 100 мкР/час – это уже не хорошо. Но в нашей ситуации – это приемлемо, возможно, будет и выше.

Помните! Сначала одеваем защиту, а затем дозиметры и все остальное. Два варианта событий. 1. Если вы в надежном укрытии, у вас есть запас воды-еды, но нет дозиметра радиации и описанных выше средств защиты, оставайтесь там же следующие 12-24 часа, потому что вы не знаете, где более опасно — в укрытии или наруже. Даже оставаясь внутри, старайтесь защитить органы дыхания тем, что есть под руками — марлевая повязка, одежда (чистая!), медицинская маска, шарф и так далее. Прошли сутки – выходим и идем к эвакуации. Если дозиметр-детектор работает, средства защиты есть – через час можете выходить из зоны поражения. Если при попытке выхода получаем зашкаливающие показатели радиации — срочно обратно в укрытие. Попытку выйти повторите не раньше чем через 12, а еще лучше 24 часа!

Когда вышли из укрытия

Определяем, где находился эпицентр взрыва, и двигаемся от него.

Как его определить? Однозначного механизма нет, ориентируйтесь на зону основных пожаров, скорее там и был эпицентр. Также по характеру разрушений можно посмотреть, откуда пришла ударная волна.

Дальше все, как на практических занятиях по географии в школе: карта, компас и вперед. Идея такова: отойти подальше от эпицентра, километров 10-15 по меньшей мере, и уже там ждать эвакуации. Или двигаться дальше, по возможности.

Двигаемся следующим образом:

- Каждые три часа меняйте маску, а каждые 8-10 часов – дождевик. Если дождевик порвался – меняете немедленно.

– Маску снимаем только для того, чтобы попить-поесть.

- Если загрязнили руки или лицо, протираем кожу бумажными салфетками, смоченными средством для снятия лака. (Если найдете пол-литра ацетона – это бинго). Это будет наш аналог старого доброго индивидуального противохимического пакета ИПП-8.

- Переодеваться следует в помещениях, а еще лучше – в подвалах, где нет сквозняков.

– Если попали под дождь, бегите в укрытие и там переоденьтесь (дождевик, маска, перчатки).

- Если зашли в зону, где детектор показал уровень зашкаливающей радиации, возвращайтесь тем же путем обратно в точку, где уровень спадет, и ищите новый путь.

- Помните о приоритетах: ваша личная безопасность, безопасность семьи, безопасность других.

– (Почти) вся вода, особенно ближе к эпицентру, будет заражена, поэтому вода в пластиковых бутылках – самый ценный ресурс. Жажда будет самой большой проблемой, особенно из-за большого количества пожаров и раненых с ожогами. Делиться водой с кем-то или нет – ваше дело. Пить воду из открытых источников – категорически запрещено. Искать воду в батареях или сливных бачках – оставим для сценариев постапокалиптических фильмов.

– Дозиметр-детектор радиации периодически протираем средством для снятия лака, ведь на нем собирается пыль, и он может начать "подвирать".

- Салфетки после протирания, так же как и использованные дождевики, перчатки и маски, выбрасываете.

- Соблюдаете принцип: (а) чистое и грязное – отдельно и (б) чистое может стать грязным, но никогда не наоборот.

Главные ваши задачи

1. Выжить. Ваша задача – остаться живым(-ой), с минимальным вредом для здоровья.

2. Продержаться два дня. После этого все уровни радиации придут в контролируемую норму.

3. Покинуть зону опасности и добраться до пунктов эвакуации, которые обязательно будут организованы Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины и нашими союзниками.

Вопросы-ответы

- Не лучше ли остаться в подвале на два дня-неделю, если у меня есть запас воды и продуктов?

- Так можно делать только тогда, когда вы находитесь в специализированном укрытии, оборудованном фильтрацией воздуха. Такие есть, но их мало, и это точно не подвал вашего дома.

Если же вы засели в обычном подвале с упаковкой тушкованки и бочкой воды, все те семь дней будете дышать неочищенным воздухом, поступающим извне. А если воздух в ваш подвал не поступает, потому что все заклеили (сомнительно, что успеете сделать это до взрыва), то умрете от отравления углекислым газом, который сами продуцируете.

Попадание радиоактивной пыли в легкие – это необратимый процесс. Изотопы страшны тем, что активны в химреакциях, поэтому наш организм вовлекает их с большой радостью. А потом они будут испускать радиацию до конца вашей жизни, вызывая тяжелые болезни, в частности хроническую лучевую.

– Можно ли передвигаться на автомобиле?

– Если он на ходу и если есть как проехать – вперед. Но сомнительно, что так будет, потому рассчитывайте только на свои две ноги.

– Почему несколько раз в тексте упоминался полиэтилен?

- ПЭ прекрасно задерживает альфа- и бета-излучение, а также и гамма-, правда, для этого его нужен достаточно толстый слой. Поэтому ПЭ дождевик вполне нормально остановит тяжелые радиоактивные частицы и вдобавок еще и защитит от радиоактивной пыли.

– Я прочитал на сайте CDC и/или Центра общественного здоровья Минздрава Украины, что в случае радиационной аварии нужно оставаться в помещении до прибытия служб.

- Ядерный взрыв и радиационная авария – это разные вещи. При крушении, например, на АЭС, произойдет распыление радиоактивных частиц на значительную площадь (тысячи квадратных километров), но разрушений инфраструктуры не будет. Поэтому у вас, скорее всего, будет абсолютно целая крыша над головой, будет течь вода из крана, будут работать электроприборы и много других благ. В конце концов, как это было, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. В таком случае действительно нужно оставаться дома и ждать указаний ЦО.

При ядерном взрыве все иначе: концентрация на относительно малой площади (до сотни-полторы квадратных километров), колоссальные разрушения, уничтоженные коммуникации и инфраструктура. Остаться в такой зоне – это больше рисков, чем из нее уходить. Кроме того, выйти из зоны тотальной опасности можно, преодолев всего 4-5 км, что не является сверхсложной задачей.

– Как защитить и спасать детей?

Разделим детей по возрасту, ведь техника будет отличаться.

Младенцев и детей до 18 месяцев лучше всего поместить в люльку/коляску, которую вы обертываете полиэтиленом и спереди оставляете отверстие, через которое будете доставать ребенка, чтобы поменять подгузник и покормить. Это отверстие закрываем несколькими слоями марли. Если нет люльки — слинг и закрыть ребенку органы дыхания (рот, нос) марлей в несколько слоев или одеждой, если таковой нет.

Люльку всегда несем в руках, нигде и ни при каких условиях не ставим. Исключение – закрытые помещения, где вы остановились, чтобы изменить респираторы или одежду.

Важно! Нельзя одевать маленькому ребенку респиратор и нельзя его использовать в качестве фильтра для обмотанной полиэтиленом люльки, у ребенка еще не столь сильные легкие, чтобы свободно сквозь него дышать. В методичках из ЦО пишется, что для младенцев и детей до трех лет должны быть герметичные камеры-палатки из полиэтилена. Но я вживую такого никогда не видел. Поскольку защита детей не так надежна, как для взрослых (к сожалению), выходить с ними на поверхность в первые часы после ядерного взрыва категорически не следует. Исключение – наличие у детей травм, нуждающихся в немедленной помощи (тяжелые ожоги, переломы).

Детям от двух лет можно одеть детские медицинские маски, для уверенности – две на раз. В таком возрасте ваши дети уже смогут как-нибудь сказать вам, если им будет тяжело дышать.

Для детей от шести-семи лет меры по защите такие же, как и для взрослых.

После выхода из зоны поражения, люльку и все детские вещи, которые вы взяли с собой, придется выбросить.

– Как защитить животных?

– Методички 60-70 годов XX века вообще ничего не писали о домашних животных. Рассчитывалось, что их придется покинуть. Коровам и коням можно наложить повязки на рот и ноздри, но это скорее области фантастики.

Так все же как? Кошек и небольших собак прячем в контейнер для переноски, обматываем полиэтиленом, оставляя отверстие для доступа и дыхания. Это отверстие закрываем марлей в несколько слоев.

Для больших собак делаем так: обматываем их в одежду, а если у них есть какие-то зимние вещи, одеваем их. Намордник обматываем марлей и одеваем собаке.

Следует знать: - Собаки и кошки, если вы их не смогли покрыть чем-нибудь, насобирают на шерсть немало радиации, и вероятно их придется остричь. - Если ваш любимец получил немалую дозу радиации, особенно из-за пыли, есть вероятность, что вам с ним придется расстаться.

Ваша задача – выжить. Любой ценой. Что бы ни случилось. Мы же верили, что Россия нас не победит. И она не может этого сделать!

Верим в то, что никакие "ядерки" нас не уничтожат!

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