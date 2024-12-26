Россия забрала наших детей. Мы не забыли. Рождество – время о них напомнить
С Рождеством!
Это светлый и радостный праздник, я воспринимаю его в первую очередь как детский праздник, потому что это праздник новой жизни, праздник будущего и праздник надежды.
Но сейчас я хочу напомнить вам и миру о преступлениях России именно против детей...
Зарубежные партнеры часто спрашивают меня: какова высшая цель агрессии России?
И я знаю ответ...
Два года назад россияне похитили 41 ребенка в возрасте преимущественно до трех лет из Херсонского областного дома ребенка. Им принудительно сменили имена, подделали документы, а часть из них внесли в российские базы для усыновления.
И это только один кейс, о котором мы говорим сейчас. Таких случаев много, и что характерно: первое, что делают похитители, – меняют детям имена и делают документы РФ.
Не только для того, чтобы усложнить нам поиск детей. В первую очередь это делается для того, чтобы стереть в маленьких украинцах любое упоминание об их корнях, языке, идентичности.
Эти дети, по замыслу идеологов-похитителей, – будущие современные янычары, и дело не только в том, что их воспитывают в "правильных традициях". Очевидно, что впоследствии планируется их привлечение в армию.
Речь не просто о порабощении, речь идет о моральной "победе". О воспитании касты рабов с комплексом вины и покорности.
Я видела, как россияне "заботятся" о детях. На моих руках умирали дети Мариуполя, и мы – медики — к сожалению, часто были бессильны противопоставить что-то смерти в городе, который россияне разносили авиацией и артой, в городе, окруженном российскими силовиками.
Я знаю, как выглядит их "забота о детях".
Два года тому назад Россия забрала наших детей. Мы не забыли. В это Рождество мы призываем вернуть их домой. Они должны быть в Украине!
Каждый из нас может присоединиться к спасательной миссии. Россия не идет на договоренности, она понимает только язык силы и давления. Чтобы вернуть украинских детей из депортации, необходима сплоченность, коллективная память и активные действия каждого.
1. Распространяйте правду
Рассказывайте истории депортированных детей, делитесь фактами в социальных сетях, говорите об этом с друзьями и знакомыми.
2. Присоединяйтесь к миссии Bring Kids Back RU
Поддерживайте инициативу президента Украины Владимира Зеленского, призванную вернуть всех украинских детей, незаконно перемещенных или депортированных в РФ. Призывайте международное сообщество помочь в возвращении детей.
3. Храните память
Мы не можем позволить, чтобы судьба маленьких похищенных детей была забыта. Чем больше людей узнают о преступлениях против украинских детей, тем больше шансов, что виновные будут наказаны.
Спросите у России: где дети из Херсонского дома ребенка?
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