Йдеться не просто про поневолення, а про виховання касти покірних рабів

З Різдвом!

Це світле і радісне свято, я сприймаю його насамперед як дитяче свято, бо це свято нового життя, свято майбутнього і свято надії.

Але зараз я хочу нагадати вам і світу про злочини Росії саме проти дітей...

Закордонні партнери часто питають мене: яка вища ціль агресії Росії?

І я знаю відповідь...

Два роки тому росіяни викрали 41 дитину віком переважно до трьох років з Херсонського обласного будинку дитини. Їм примусово змінили імена, підробили документи, а частину з них внесли до російських баз для усиновлення.

І це лише один кейс, про який ми говоримо нині. Таких випадків багато, і що характерно: перше, що роблять викрадачі, – змінюють дітям імена і роблять документи РФ.

Не тільки для того, щоб ускладнити нам пошук дітей. Передусім це робиться для того, щоб стерти в маленьких українцях будь-яку згадку про їх коріння, мову, ідентичність.

Ці діти, за задумом ідеологів-викрадачів, – майбутні сучасні яничари, і річ не тільки втому, що їх виховують в "правильних традиціях". Очевидно, що згодом планується їх залучення до війська.

Йдеться не просто про поневолення, йдеться про моральну "перемогу". Про виховання касти рабів з комплексом провини та покірності.

Я бачила, як росіяни "дбають" про дітей. На моїх руках помирали діти Маріуполя, і ми – медики — на жаль, часто були безсилі протиставити щось смерті в місті, яке росіяни розносили авіацією й артою, в місті, оточеному російськими силовиками...

Я знаю, як виглядає їх "забота о детях".

Два роки тому Росія забрала наших дітей. Ми не забули. Цього Різдва ми закликаємо повернути їх додому. Вони повинні бути в Україні!

Кожен із нас може долучитися до рятувальної місії. Росія не йде на домовленості, вона розуміє лише мову сили та тиску. Щоб повернути українських дітей із депортації, потрібна згуртованість, колективна пам’ять та активні дії кожного.

1. Поширюйте правду

Розповідайте історії депортованих дітей, діліться фактами у соціальних мережах, говоріть про це з друзями та знайомими.

2. Долучайтеся до місії Bring Kids Back UA

Підтримуйте ініціативу президента України Володимира Зеленського, яка покликана повернути всіх українських дітей, незаконно переміщених чи депортованих у РФ. Закликайте міжнародну спільноту допомогти у поверненні дітей.

3. Зберігайте пам’ять

Ми не можемо дозволити, щоб доля маленьких викрадених дітей була забута. Що більше людей дізнаються про злочини проти українських дітей, то більше шансів, що винних буде покарано.

Запитайте у Росії: де діти з Херсонського будинку дитини?

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