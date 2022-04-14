Россияне хотят крови украинцев. Яму этого фашизма вырыл сам Путин. И сам в нее упал

Пожалуй, как и любой другой диктатор, президент россии владимир путин попал в собственную ловушку: он довел фашистскую истерию в России до такой степени, что ее теперь нужно подпитывать еще больше.

Если согласиться с тем, что разбудить фашизм можно в каждом человеке, потому что он в ДНК человечества, то эта болезнь постепенно набирает такие обороты, что без очередной дозы человек не выдерживает.

Чисто психологически люди, совершающие большое зло, склонны не останавливаться вовремя, а достигать новых высот. Буча тому последнее яркое доказательство.

Так же и с большинством россиян: они не только не могут сказать себе "стоп", но и требуют ускориться до полной потери всего человеческого, если оно у них и было когда-то. Делать из людей фашистов можно годами, но наступает момент, когда требуется кульминация, развязка, оргазм.

Собственно, именно поэтому фюрер-путин и его пропагандисты уже не могут остановиться, иначе вся русская быдломасса им не простит, если не будет полного кайфа. Она требует еще большей фашизации, чтобы ускорить кульминацию. А ее кульминацией может стать либо уничтожение всех врагов: Украины и Запада, либо самоуничтожение, либо их кто-то уничтожит.

Но проблема в том, что Запад уже не боится ядерного шантажа, потому что, начав поставлять в Украину все больше и больше оружия, он направил путину понятный сигнал о том, что теперь сам Запад может угрожать фюреру.

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Так и происходит: не только угрожает, но и действует. И хотя физически Запад на войну, на которую его так звал путин, не пришел, в России считают, что они воюют именно против него. Они не знают и не хотят принять тот факт, что их жалкая и варварская армия на поле битвы противостоит только украинцам и никому больше.

Однако фашизированные россияне не удовлетворятся какой бы то ни было победой над Украиной, а другой они не одержат. Приближается тот день, когда они поймут, что оккупация Херсона или даже Мариуполя, или тотальное уничтожение еще нескольких городов и поселков Украины, – это совсем не то, что утолит их голод к фашизму.

Катарсиса от такой "победы" они не почувствуют, потому что Украина ни при каких обстоятельствах не капитулирует. Однако россияне в полной мере ощутят на себе пренебрежение всем миром и действие санкций: снижение уровня жизни, бедность и на десерт – еще большее усиление репрессивной машины путина против них самих.

Из этого можно сделать заключение: россия действительно уже проиграла, а у фюрера нет будущего.

Однако на нашу беду он не то что не хочет, а просто не может выбраться из ловушки, которую сам установил и в которую добровольно попал. Единственный способ покончить с его мучениями – пристрелить. Что и будет сделано тем или иным способом.

А россияне, когда начнут трезветь, будут испытывать что-то такое болезненное, чего не чувствовали, пожалуй, немцы после 1945 года, потому что о немцах кое-как еще можно сказать "многие из них не знали о масштабах зла, которое совершала Германия".

В случае с россиянами такого не будет. Они все знали, жаждали этого и требовали продолжения.

Похмелье будет длинным и феерическим.

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