Россияне, не надо бомбить Украину

Вчера был один из самых сложных и страшных дней моей жизни, когда в пять утра все вокруг начало громыхать и дом задрожал от близких взрывов. Это очень страшно, когда война не где-то далеко, а врывается в твой дом.

И моим друзьям из стран Балтии и Восточной Европы, боюсь, тоже когда-то придется столкнуться с обезумевшим от крови и новых присоединений фюрером, если они решат, что покупка у него нефти и газа важнее, чем мир в Европе.

Неужели недолгое время чуть охладевших батарей стоит того, что Путин послал весь цивилизованный мир и даже не парясь придумывать причины, вторгся в Украину и убивает нас сейчас со всех направлений.

Евросоюз, я прекрасно понимаю, что вы не будете за нас воевать, но не ограничивайтесь, пожалуйста, только рассказами про озабоченность, выборочным лишением виз и санкциями на единичные банки, а начните с полного эмбарго углеводородов из России!

Чтобы Путина не радовала растущая с каждым днем в результате его же действий цена на нефть.

Иначе, грош цена всей вашей цивилизации, завтра он станет еще сильнее и, держа руку на кнопке, нагнет вас, как гопник детсадовца…

Сегодня проснулся полпятого от недалеких взрывов. Оказывается, совсем недалеко от меня над Харьковским массивом Киева украинское ПВО сбило крылатую ракету, летевшую в сторону центра города.

Горел многоэтажный дом по ул. Кошица, 7а, на который упали обломки. Погибли мирные жители.

А еще только за один вчерашний день множество похожих ситуаций и видео со всей Украины – горят Сумы, Харьков, Чернигов, Каховка, Херсон, Мариуполь.

Мозг мой отказывается воспринимать эту реальность, мир сошел с рельсов, если можно так с нашими городами и со столицей мирной европейской страны.

Я обращаюсь ко всем. В первую очередь к тем, кто за пределами Украины, включая Россию, давно уже оккупированную Путиным!

Не пытайтесь преуменьшить размер беды и поверьте, если вы будете молчать и ничего не делать, то скоро эта война придет и в ваши дома! Мы должны победить варварство!

Россияне, не надо нас бомбить! Европа, не поддерживай экономику оккупантов! Да, у нас много проблем, но со своими негодяями мы разберемся сами и сделаем все, чтобы Украина стала светлой, безопасной и экономически процветающей.

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