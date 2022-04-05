Российские дикари в украинских городах: почему военные РФ совершают страшные преступления

Неправильная картина мира приводит к слишком высокой плате за совершенные ошибки.

Все люди рождаются дикарями, а затем в результате воспитания и обучения становятся цивилизованными людьми, или нет.

Это значит, что ответственность за то, что люди массово проявляются как дикари, несут одновременно:

а) они сами, потому что взрослый человек, безусловно, несет ответственность за себя;

б) за это несет ответственность общество, которое не смогло или не захотело воспитать из ребенка человека, а человеку создало условия, чтобы стать дикарем.

Разберемся.

1. Почему нельзя исключать личную ответственность?

Потому что человек имеет свободу воли, обратной стороной которой является ответственность. А в современном мире можно получить любую пищу для души и ума, чтобы сделать шаг вверх в собственном развитии. Если есть желание.

2. Почему нельзя исключать общественную ответственность?

Потому что за преступления в Буче отвечают не только преступники. За это отвечают их родители, их школьные учителя, их командиры с путином включительно, их пропагандисты и все те, кто создал условия для преступлений и подтолкнул их к этому. Включая Лукашенко, который предоставил территорию для базы, и машиниста поезда, который знал, кого, куда и зачем везет.

Теперь два самых распространенных заблуждения:

1. Комментаторы пишут о "генетическом коде" дикости у россиян. Это бред.

Против нас вышли славяне и буряты, татары и кадыровцы. У них одинаковый генетический код?

В рядах ВСУ воюют славяне и буряты, татары и чеченцы. У них другой генетический код?

Средний житель Воронежа имеет ту же генетику, что и средний житель Винницы.

Среди высокопоставленных должностных лиц путинского режима полно украинцев.

Генетический ответ кроме абсурдности еще и снимает ответственность с преступника: я не виноват, это у меня гены такие, мама-папа меня таким родили.

2. Комментаторы также пишут "это не люди, это изверги".

Эмоционально понимаю. Но фактически, как доказывает история денацификации Германии, это ложный путь. Потому что тогда любой человек, лично не причастный к бесчеловечным преступлениям, будет выглядеть невинным. Это очень удобно.

Это все сделали изверги, а мы "хорошие русские".

А откуда тогда взялся этот режим с его безумными показателями поддержки со стороны населения?

Я не виноват, скажет один, я только школьный учитель, я вел урок, как мне сказали. Я не виноват, скажет другой, я просто бюрократ, я подписывал бумажки. Откуда мне было знать, что это бумажки о газовых камерах?

"Меня так учили... Всех учили. Но зачем же ты стал первым учеником, скотина такая?" (Евгений Шварц)

Прошу вас: не распространяйте ложные представления, снимающие ответственность за преступления с русского общества.

Эмоционально вас понимаю, но подумайте, к каким последствиям ведут столь ложные представления.

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