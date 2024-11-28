Во-первых, дают о себе знать нарисованные, но не реализованные результаты российских экспортеров, которые 9 месяцев отчитывались о валютной выручке, но не смогли ее завести в страну в полном объеме. Красивыми графиками межбанк не накормишь. Дефицит будет сказываться, особенно если ЦБР не настроен вмешиваться.

Во-вторых, плохие результаты за 9 месяцев 2024 года Газпрома поддержали снижением даже номинальной выручки и другие российские экспортеры. Особенно критическая ситуация сложилась у экспортеров угля и стали. РЖД в сущности отказалась обеспечивать логистику угольной отрасли, а экспорт из Сибири через северный транспортный коридор был нерентабельным. Как следствие начали закрываться шахты.

И наконец последнее и, наверное, главное, почему мы видим сегодня ежедневное ослабление рубля – ЦБР экономит валютные резервы, поскольку из-за заморозки зарубежных резервов имеет реальные проблемы с долларом и евро и испытывает реальное ухудшение поступления валюты в страну, а тут еще и по ликвидности рынка нанесли удар санкции США в отношении Газпромбанка.

Ситуацию со слабым рублем мог бы поправить Народный банк Китая (НБК). Не секрет, что юань сейчас выступает в России заменителем доллара, но НБК демонстративно не спешит расширять валютный СВОП для ЦБР, хотя сигналы о нехватке юаня на российском рынке активно поступали с августа этого года.

Из хороших новостей: участники российского рынка почти не реагируют на высокую ставку ЦБР на уровне 21%, это видно и по ускоряющейся инфляции, и по ослаблению рубля. Поэтому, скорее всего, до 20 декабря мы еще увидим внеочередное заседание ЦБР по поводу еще одного поднятия ставки.

Конечно, если оборонный лагерь ВПК России в лице Чемизова и Ко снова не начнет искать любовниц у мужа Набиуллиной или делать другие нетрадиционные шаги, поскольку такое уже было.

Весь российский ВПК, Мишустин, Мордашов и даже послушная АФК Система Евтушенкова визжат уже при ставке в 21%, и представляю, что будет при 23-25%.

Визжат они не зря, потому что от этого "процентного пира" ЦБР реальный сектор несет существенные потери.

Из плохих новостей: высокие ставки по кредитам приведут к накоплению рублевой ликвидности в российских госбанках, которую используют для финансирования войны в ближайшие 2-3 месяца, а девальвация рубля несколько улучшит позиции российских экспортеров.

Впрочем, уже начиная со второго квартала 2025 года (а возможно и раньше) россиянам придется расплачиваться за политику дорогих денег серьезным экономическим кризисом.

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Украине и союзникам следует держаться и не отступать от заявленных позиций, агрессор начал отступление на экономическом фронте для смягчения действия комплекса санкций, и это только начало долгосрочного негативного экономического тренда.

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