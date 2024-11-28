Стрімке послаблення рубля до позначки 115 рублів за долар є прогнозованим явищем і результатом дії цілої групи чинників. Тож розберемо причини цієї ситуації

По-перше, даються взнаки намальовані, але не реалізовані результати російських експортерів, які 9 місяців звітували про валютний виторг, але не змогли його завести в країну в повному обсязі. Красивими графіками міжбанк не нагодуєш. Дефіцит буде даватися в знаки, особливо якщо ЦБР не налаштований втручатись.

По-друге, погані результати за 9 місяців 2024 року Газпрому "підтримали" зниженням навіть номінального виторгу й інші російські експортери. Особливо критична ситуація склалась у експортерів вугілля та сталі. РЖД по суті відмовилася забезпечувати логістику вугільній галузі, а експорт з Сибіру через північний транспортний коридор був нерентабельним. Як наслідок почали закриватися шахти.

І нарешті останнє і, напевне, головне, чому ми бачимо сьогодні щоденне послаблення рубля – ЦБР економить валютні резерви, оскільки через заморозку ЗВР має реальні проблеми з доларом та євро і відчуває реальне погіршення надходження валюти в країну, а тут ще й по ліквідності ринку завдали удару санкції США щодо Газпролбанку.

Ситуацію зі слабким рублем міг би виправити Народний банк Китаю (НБК). Не секрет, що юань зараз виступає в РФ замінником долара, але НБК демонстративно не поспішає розширювати валютний СВОП для ЦБР, хоча сигнали про нестачу юаня на російському ринку активно надходили з серпня цього року.

З хороших новин: учасники російського ринку майже не реагують на високу ставку ЦБР на рівні 21%, це видно і щодо інфляції, яка прискорюється, і щодо ослаблення рубля. Тож, скоріш за все, до 20 грудня ми ще побачимо позачергове засідання ЦБР з приводу ще одного підняття ставки.

Звісно, якщо оборонний табір ВПК РФ в особі Чемізова і Ко знову не почне шукати коханок у чоловіка Набіулліної або робити інші нетрадиційні кроки, бо таке вже було.

Весь російський ВПК, Мішустін, Мордашов та навіть слухняна АФК Система Євтушенкова верещать вже за ставки в 21%, тож уявляю, що буде за 23-25%.

Верещать вони не дарма, бо від цього "відсоткового бенкету" ЦБР реальний сектор зазнає суттєвих втрат.

З поганих новин: високі ставки за кредитами призведуть до накопичення рублевої ліквідності в російських держбанках, яку використають для фінансування війни в найближчі 2-3 місяці, а девальвація рубля трохи покращить позиції російських експортерів.

Втім, вже починаючи з другого кварталу 2025 року (а можливо і раніше) росіянам доведеться розплачуватися за політику дорогих грошей серйозною економічною кризою.

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Україні та союзникам варто триматись і не відступати від заявлених позицій, агресор почав відступ на економічному фронті для пом’якшення дії комплексу санкцій, і це лише початок довготермінового негативного економічного тренду.

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