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21.05.2019, 22:30

Рука Коломойского и первые назначения Зеленского (видеоколонка)

Рука Коломойского и первые назначения Зеленского (видеоколонка)
эксперт Украинского института будущего

Действительно ли назначение Андрея Богдана, доверенного юриста Коломойского, на пост руководителя АП означает зависимость Зеленского от олигарха?

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Руководителем Администрации президента стал юрист Андрей Богдан, которого называют человеком Игоря Коломойского.

Жесткая борьба за АП шла последние несколько недель. О её накале свидетельствует тот факт, что беглый олигарх решил вернуться в Украину, чтобы лично продавливать своего человека. И у него это получилось.

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Но в том же пакете назначений прошли ещё шесть фамилий, которыми Зеленский влияние Коломойского пытается сбалансировать.

В частности, были назначены пять заместителей руководителя АП, ни один из которых не является "человеком Коломойского". Там есть люди из "Квартала 95", Руслан Рябошапка, который работал в НАЗК и Transparency international (что может свидетельствовать о приоритетах), а также Елена Зеркаль, до недавних пор бывшая заместителем Министра иностранных дел по европейской интеграции (причем она - один из лучших специалистов в своей области). И, вишенка на тортик - творец концепции избирательных роликов Зеленского, Кирилл Тимошенко, который в своё время пиарил и его предшественника - Петра Порошенко.

Ещё одним важным назначением стало назначение Сергея Шефира - основного конкурента Богдана за пост руководителя АП, - первым помощником Президента. Должность вроде как незаметная, но именно первый помощник отвечает за стратегическое планирование политики.

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Таким образом, Коломойский получил своего человека в качестве руководителя Администрации Президента. Богдан может "подписывать бумаги". Но есть одно "но" - эти бумаги готовят замы, среди которых людей Колосмойского нет. И, наконец, на горизонте маячит призрак Шефира, который по должности может перенять большую часть функций руководителя АП, оставив Богдану роль завхоза.

Но Администрация президента - лишь часть битвы. Уже сейчас идёт борьба за второй ключевой орган, через который Зеленский будет управлять процессами - Совет Национальной Безопасности и Обороны (РНБО). Речь идёт не только о аппарате ведомства, но и о лицах, которые туда должны входить по должности - силовики, разведчики, руководитель Нацбанка, Министр Иностранных Дел. За эти посты ведётся активная борьба. Кстати, Министром Иностранных Дел (либо и.о. министра) может стать Вадим Пристайко - представитель Украины при НАТО, и это ещё один "намёк" на внешнеполитический курс Украины.

Одним словом, борьба за влияние в окружении нового президента вошла в горячую фазу.


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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, администрация президента, кадровые назначения, андрей богдан
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