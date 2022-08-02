Рупоры пропаганды: как РФ использует иностранных псевдоэкспертов для дезинформации

"Израильский эксперт предсказал крах НАТО", "польский политолог рассказал о попытках англосаксов поссорить россиян и поляков", "британский аналитик обвинил ВСУ в инсценировке убийств в Буче" – такими заголовками пестрит лента российских новостных сайтов. Чтобы распространять пропаганду, Кремль активно привлекает к эфирам псевдоэкспертов. Мнения "международных аналитиков" транслируют как на внутреннюю аудиторию, так и для граждан европейских стран. Ведь, согласитесь, гораздо легче поверить бывшему офицеру американской разведки, чем условному Дмитрию Киселеву.

Почему российские СМИ все чаще ссылаются на иностранных псевдоэкспертов, зачем публичные лица подыгрывают московской пропаганде и как не попасть на крючок кремлевских манипуляций?

Отработанная тактика

Российский диктатор Владимир Путин и его приспешники в течение десятилетий последовательно убивают критическое мышление и накачивают дезинформацией своих граждан, вкладывая "правильные" нарративы в уста "скабеевой" или "соловьева". Подобную тактику Кремль применял и по отношению к странам Европы. Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину чиновники на Западе начали активно противостоять московской пропаганде. Так, в начале марта решением Совета Европы ЕС остановил вещание российских телеканалов Sputnik и RT/Russia Today.

Поэтому российские пропагандисты прибегли к отработанной тактике: продвигать свои месседжи с помощью иностранных экспертов и публичных лиц.

Мотивы обеих групп разные: они могут искренне верить в свою правоту или осознанно работать по "методичкам Кремля". Это не столь важно, наша задача распознать и тех, и других и научиться противостоять дезинформации.

Зачем России псевдоэксперты

После начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль развязал войну по нескольким направлениям. Российские пропагандисты стремятся дискредитировать Украину в глазах партнеров и лишить поддержки союзников.

Именно этим занимаются польские специалисты Томаш Янковский и Матеуш Пискорский в эфирах пропагандистских программ. В России их представляют политологами, журналистами, экспертами Европейского центра геополитических анализов, членами партии "Самооборона". Звучит солидно, не правда ли?

На самом деле Матеуш Пискорский – лидер пророссийской партии "Смена" и основатель того же Европейского центра геополитических анализов. Пискорский часто посещал оккупированные Россией территории: Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию, Донецкую и Луганскую области, где был наблюдателем на псевдовыборах.

Томаш Янковский также никогда не скрывал свои пророссийские взгляды, был представителем той же партии "Смена" и продвигал идею так называемой "новороссии".

Польша с начала вторжения постоянно помогает Украине и поддерживает наше стремление к вступлению в НАТО. Так что пропагандисты всячески пытаются испортить дружеские отношения между нашими государствами, рассказывая о неонацизме и изоляции Украины.

Задача испанского журналиста Рафаэля Сильвы – закрепить мнение о "не все так однозначно" и "Европа сама развязала войну". Статью "10 ошибок на саммите НАТО" опубликовали десятки российских СМИ, отметив, что Украина срывает переговоры, а Западу это противостояние выгодно, поэтому ЕС продолжает накачивать нашу страну оружием.

Интересно, что в статье "Западное лицемерие и цинизм вокруг войны в Украине" автор осуждает агрессию Кремля и говорит, что "этого не должно было произойти". Впрочем, в том же абзаце рассказывает о неонацистском полке "Азов". Откровенные фейки и многочисленные манипуляции пронизывают весь текст. Это попытки запутать читателей и показать, что "правда где-то посередине".

Как публичные лица становятся рупорами Кремля

"Самый бедный президент в мире" – так называли BBC в одной из своих статей экс-президента Уругвая Хосе Мухика. Чиновник, известный своим скромным образом жизни, ныне известен пророссийскими взглядами. Мухика слово в слово повторяет нарратив о том, что НАТО и ЕС начали войну, а санкции против РФ направлены на углубление голода в мире. При этом он утверждает, что Запад блокирует не только украинские, но и черноморские порты России.

Такие высказывания неправдивы и опасны, ведь создают представление, что страна-агрессор на самом деле жертва. В реальности Кремль блокирует украинские порты в Черном море и искусственно создает дефицит продовольствия в мире. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия целенаправленно использует зерно как оружие в войне.

Уругвай всегда зависел от инвестиций Москвы. Хосе Мухика еще при своей каденции симпатизировал Путину и налаживал экономические связи между государствами.

Нынешние власти Уругвая продолжают эту политику. Да, правительство страны не поддержало санкции против РФ. Пропагандистские сайты растиражировали слова посла Уругвая о заинтересованности в развитии торговых отношений между государствами. Следовательно, к поддерживающей РФ Эритрее и Сенегалу присоединилась еще одна союзница государства-террориста.

Кроме того, после начала полномасштабной войны России в Украине большинство стран прекратили сотрудничество с оккупантами: должностные лица отказываются от встреч с диктатором Путиным, компании выходят с российского рынка. Поэтому фейкометы изо всех сил пытаются создать иллюзию международной поддержки.

Так, в российских новостях часто можно встретить статьи о сенаторах США, поддерживающих агрессивные действия Кремля. Любимец пропагандистов – сенатор Джон Паркер. Он давно распространяет московские басни о войне, развязанной Западом и ездит в оккупированные Донецкую и Луганскую области. На российских сайтах также можно встретить комплиментарные статьи о сенаторах Рэнде Поле и Мэтте Гетце.

Однако, как бы ни старались всякие киселевы и соловьевы, большинство американских чиновников неизменно поддерживают Украину. Об этом свидетельствует голосование Сената США за выделение $40 млрд помощи Украине (за 86, против 11). Позже чиновники приняли резолюцию, в которой призвали признать РФ государством-террористом.

Как распознать псевдоспециалиста

Доверяй, но проверяй – правило, которым не стоит пренебрегать.

Прежде чем прислушаться к мнению человека, которого вы видите впервые, нужно потратить несколько минут и ответить на ряд вопросов.

С помощью Google выясните:

1. Кто этот "эксперт"? Прочтите биографию, определите, где и по какой специальности учился специалист из телевизора, где раньше работал. Найдите спикера в соцсетях, просмотрите несколько постов. Таким образом вы поймете, какие нарративы продвигает автор.

2. На кого "специалист" работает? Ответьте на этот вопрос, проверьте кому принадлежит указанное учреждение и существует ли оно вообще.

3. Как звучит его речь? Обратите внимание, оперирует ли спикер конкретными фактами или использует много эмоций и лозунгов в своем языке. Второй вариант — это уже тревожный звоночек по отношению к такому "эксперту".

4. Почему я должен его слушать? Действительно ли "аналитик" компетентен в заявленной теме? Поищите другие материалы автора и убедитесь, что спикер комментирует узкий круг вопросов. Если он рассказывает о медицинской реформе и о государственных закупках – стоит усомниться в таком "профессионале".

5. Его утверждения истинны? Аналитики VoxCheck работают над разоблачением псевдоэкспертов. Возможно, ваш "аналитик" уже фигурировал в статьях VoxCheck или других СМИ, проверьте добавив к имени спикера слово "фейк". Если специалист уже распространял ложную информацию, поисковая система первыми покажет результаты с развенчанием.

6. Откуда такая категоричность? Профессионалы своего дела изучают многие исследования, читают аналитику и делают выводы осторожно. Настоящие специалисты берегут свою репутацию, заботятся об аудитории и, как правило, не выражают категорических мнений. Кроме того, такие эксперты, как правило, приводят ссылки на авторитетные источники для подтверждения своих слов.

Колонка написана в соавторстве с Анастасией Бродовской, стажеркой VoxCheck



Статья предоставлена Вокс Украина

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