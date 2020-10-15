Оккупанты Крыма ведут массивную информационную войну против Украины. И вот почему

Специально для Крым.Реалии

В жизни всякие курьезы бывают. Мудрый народ не зря издавна сформулировал поговорку "С больной головы да на здоровую", а реальный вор, укравший кошелек, громче других кричит: "Держите вора!". Примерно такой выглядит сегодня и ситуация в Крыму. Для сепаратистов, предателей, коллаборантов, укравших Крым не только в Украины, но по факту и у России тоже, захвативших его в свое полное распоряжение и эксплуатацию (поскольку Москва далеко и за всеми миллиардами уследить, как видно, не в состоянии), нет врага более страшного, чем Украина, со своими программами, стратегиями и платформами деоккупации.

Потому что страшное для них слово деоккупация – это и конец, и начало. Конец неограниченной власти, приватизационным беспределам, семейственности, незаконному бизнесу, прибылям, взяткам, коррупции, незаконному обогащению. Начало ответственности по законам Украины и в международных судах по международному праву.

Поэтому коллаборанты, будучи сами нелегитимными и нигде не признанными, считают одним из путей своего спасения информационную войну против Украины и ее законной власти. Прием не новый и легко опровергаемый. Примерно так, мухлюющий за карточным столом игрок, стремится обвинить в нечестности игроков, которые соблюдают правила. Причем они делают это даже тогда, когда сами уже схвачены за руку и приперты к стенке.

Поэтому их выпады против Украины и ее власти носят самый бессовестный и беспардонный характер с применением всех возможных способов лжи и дезинформации.

Лидирует в очернении Украины, конечно, сам спикер российского крымского парламента Владимир Константинов. Сам будучи вот уже семь лет нелегитимным и недоговороспособным чиновником муниципального уровня, с которым никто не садится за стол, он пытается унизить политиков Украины, и в первую очередь пятого и шестого президентов – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

На днях в парламентской газете он опубликовал комментарий "Трибуну ООН Владимир Зеленский использовал для утрясания своих мелких делишек". Причем, как часто бывает в этой малопрофессиональной газете, в тексте комментария нет и намека на тезис, высказанный в заголовке. Видно потому, что Константинов сказал и испугался, ведь понятно, если Зеленский "утрясал" бы какие-то мелкие "делишки", то должен быть и партнер, с которым бы он мог это делать, но тут партнер ООН.

Неужели же в ООН кто-то утрясал бы "мелкие делишки"? Так что по Фрейду Константинов сказал ложь не про кого-нибудь, а про ООН, потому и испугался, и не стал дальше продолжать, поскольку никаких "делишек" ни к Зеленскому, ни к ООН прилепить не смог. Да и делишки – это вообще-то по части его и Крыма – прихватизировать там еще один карьер для "Консоли", оформить некие фирмочки на детей, получить выгодный подряд, незаконно оттеснив конкурентов. А в ООН – там дела посерьезней…

Поэтому спикер сразу же переключился на другую тему: "У нас работает группа по определению уровня нанесенного ущерба Крыму Украиной, – сообщил Константинов. – Ущерб от них будет оценен. Накопилось много претензий, и не только за потери, которые мы несем в результате террористических блокад последних лет, но и за те 23 года, которые Крым находился в составе Украины". И осекся. И опять продолжения этой темы про некую группу нет. Какая-то анонимная угроза: "страшная" такая группа есть, а результатов нет.

Давно уже пора бы "подсчитать", ведь она "работает" уже несколько лет. Да и какие-то цифры уже назывались. Константинов забыл? К тому же мы про эту группу уже писали. В том смысле, что если Украина подсчитает свой ущерб, нанесенный ей Россией с 1654 года, то ни автору идеи Вячеславу Володину, ни Константинову рассчитаться не удастся.

Более того, Константинову пора бы уже подумать, что скоро будет создана группа по подсчету ущерба, нанесенного России аннексией Крыма, ведь все эти миллионы и миллиарды, вбуханные Россией и разворованные в Крыму – это средства, незаконно потраченные Россией на территории другого государства. Никакой закон не позволял руководству России тратить средства бюджета на территории, по праву принадлежащей Украине. Возмещать кому придется? Ну не президенту же России. Козлом отпущения, вполне вероятно, будет назначен тот, чья подпись стоит на бюджете, а там их две – сначала Константинов, потом Аксенов. Вот им и возмещать российские убытки.

А дальше спикер говорит: "Напомню, что Северо-Крымский канал – это великий советский проект, часть наследства, доставшегося Украине от великой страны. Наследства, которое ее правители разбазаривают вот уже треть века и от которого уже мало что осталось. Вот и Северо-Крымский канал они похоронили…"

Мы уже несколько раз указывали, что спикер не в ладах с логикой. Украина и ее "правители" канал когда-то строили, но никакого канала не "хоронили" и не разбазаривали просто потому, что канал как был, так и остался в фактическом владении Крыма. А Украина сегодня по факту владелец не канала, а только днепровской воды.

Вода Днепра по Конституции принадлежит народу Украины, а канал временно украло другое государство, поэтому украинцы не стали разбазаривать свою воду для украденного канала и прекратили ее подачу в соответствии с международным правом.

А украденный "великий советский проект" на украденной территории в работоспособном состоянии до момента деоккупации и возврата воды должен был поддерживать Крым за свой счет, а Константинов об этом не позаботился, в результате чего канал пришел в негодное состояние.

Думаю, группа по подсчету убытков, нанесенных Крыму российской оккупационной властью с 2014 года и до момента деоккупации, об этом не забудет и вычтет из счетов реальных виновных стоимость его приведения в работоспособное состояние.

Газета пишет, что "по словам спикера, данные действия относятся к международному терроризму..." Забота об экономном расходовании воды, принадлежащей украинскому народу, – не терроризм. Терроризм – это вооруженный захват зданий органов власти Украины в Крыму в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, в котором, как установлено, наряду с Игорем Гиркиным, участвовал и Константинов, вот тем то людям и следует бояться наказания за терроризм.

Так что вопросы, который поднимал на Генеральной ассамблее ООН Зеленский, как видим, совсем не "делишки", а реальная перспектива Константинову расплатиться за прошлые дела. Потому-то столько злобы они у него и вызывают. Поэтому в Крыму так пристально следят за инициативами Украины на международной арене, поскольку именно оттуда им следует реальная угроза разоблачения. И дискредитация международного курса Украины – еще одно направление информационной войны российского крымского парламента против Украины.

В одном из комментариев спикер пытается оскорбить Зеленского и набрасывается на идею создания международной платформы по Крыму. Он говорит: "Рейтинг у Зеленского упал ниже плинтуса. Страна разобщена, люди в растерянности. Их вели в одну сторону, другую, третью. В итоге никуда не привели. Нет ни Евросоюза, ни хороших отношений с Россией. Поэтому периодически они вытаскивают различные проекты, бредовые идеи. Все это совершенно неактуальная и бесперспективная повестка".

Не замечая, что международные организации все глубже обсуждают проблему Крыма и ищут пути его деоккупации, Константинов, вопреки реальным фактам, периодически утверждает одно и то же: "Статус Крыма не может быть предметом обсуждений, создание каких-либо международных форматов неактуально и бесперспективно. Никаких платформ не должно быть. Вопрос Крыма закрыт. Все это ложные платформы. Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьез никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, так как все понимают. Эта тема – уже не предмет обсуждения, с Зеленским – так уж точно.".

Тут видно, что Константинов просто не считается с фактами: как раз с Зеленским проблема Крыма и обсуждается в мире, в то время, как с самим Константиновым ее обсуждать никто не собирается – так уж точно. А он воспринимает это, как "не может быть обсуждений вообще". Но нельзя же не видеть, что реально в международных организациях обсуждения разных аспектов статуса Крыма и не прекращались вообще, несмотря на желание России и коллаборантов отгородиться от этих дискуссий. Но не получается.

Поэтому крымский парламент рекрутирует на информационную войну с Украиной все новых "воинов". Газета не погнушалась втянуть в войну со своим народом молодого ректора университета, но уже члена Совета по делам национальностей при президенте России, депутата крымского парламента Чингиза Якубова.

Молодой "политик" старается побольней уколоть народ и страну, в которой вырос и выучился. "Постановки в театре абсурда под названием "Современная Украина" с каждым днем становятся все более нелепыми. Закон о статусе крымских татар как о коренном народе – очередная ложь Украины и жалкая бравада националистически настроенных кругов по установлению своих порядков на чужой территории… Чингиз Якубов напомнил, что на полуострове крымские татары защищены законом о реабилитации, в то время как на Украине за столько лет так и не смогли закрепить на законодательном уровне официальный статус коренного народа", – пишут в газете.

Тезке Чингизхана невдомек, что, во-первых, статус коренного народа в Украине уже закреплен и не хорошо обманывать крымчан. Во-вторых, Украина защищала крымских татар и морально – законом о восстановлении прав депортированных народов, и материально – Государственной программой возвращения и обустройства депортированных. За счет последней, кстати, создан и университет, который Якубов возглавляет после своего отца, руководившего вузом с начала 90-х и до 2014 года.

В то же время Россия отказалась от помощи депортированным и выполнения Бишкекского соглашения на чужой тогда для нее территории Крыма. А российский указ о реабилитации не внес ничего нового по сравнению с теми законоположениями, которые были приняты еще при Советском Союзе, кроме, одного – уравнения крымских татар с некими "депортированными итальянцами" – как подарок "другу Берлускони". Может ли этим гордиться семья Якубовых?

"Кроме того, Чингиз Якубов отреагировал на очередное заявление посольства США о якобы нарушениях прав крымских татар в российском регионе. По его словам, крымским татарам "нет дела до мнения политиков чужого государства", так как крымчане связывают свое будущее с Россией", – продолжает крымское издание. Но если же Якубов связал свою судьбу с Россией, так это же не значит, что и все крымские татары, особенно те, кто сидят в российских тюрьмах, связывают с ней свое будущее.

Периодически к войне против Зеленского подключается и руководитель немецкой общины Крыма, глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям российского парламента Юрий Гемпель.

Несмотря на кардинально разный вес президента Украины и свой личный в политике, "народный дипломат" не выбирает дипломатических выражений, бессовестно фамильярничает, называя его "Вова Зеленский", "копией Порошенко", рассказывая, что "карикатура на власть дала сигнал комикам всех мастей", "он и сам не рад, что ввязался в политику. Он ничего в ней не понимает и не учится", "его рейтинг стремительно падает", "экономика разрушена, люди нищают, ищут лучшей доли на заработках за границей. А президент едет на саммит Украина-ЕС и докладывает, как ловко Киев переходит на цифровые технологии. Послушал бы он, как откомментировали его речь в рядовых полтавских и винницких семьях".

Можно думать, что Гемпель бросал все дипломатические дела в Крыму и ездил послушать полтавские и винницкие семьи? Послушал бы он, что о нем говорят в Крыму…

Это далеко не все скабрезные анекдоты, которые выдает крымский парламент в своей газете по отношению к Украине, ее органах власти, и ее политиках.

Периодически к этой войне со страной, которую они обокрали, подключаются экс-украинский политолог Александр Форманчук, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, член президиума госсовета Крыма Александр Шувалов, другие солдаты и офицеры информационной войны.

Читать эти упражнения очень забавно, поскольку всякий раз правда на стороне Украины, им приходится виртуозно изощряться, но если применить к ним логику и закон, из любых сочинений фальсификаторов торчат ослиные уши.

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