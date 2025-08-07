Как Кремль использует хаос в Белом доме в своих интересах

Что касается хаоса и неопределенности вокруг какого-либо события, то Белый дом Дональда Трампа умеет это действительно лучше всех в мире.

"Мы серьезно продвинулись вперед, но прорывов нет".

"Встреча Трампа и Путина возможна на следующей неделе, но для этого надо упорно работать еще недели".

"Россия не выдвинула новых подходов, но сейчас мы лучше понимаем ее позицию".

Эти и подобные взаимоисключающие цитаты американских высокопоставленных чиновников способны запутать не только политологов, но даже и психиатров.

То есть, как я и прогнозировал, ничего конструктивного Стивен Уиткофф из Москвы не привез. Хотя Трамп, как и всегда, в восторге. На какое-то время. Хотя вторичных санкций не исключает, и это несомненный позитив.

Единственное, что можно считать шагом вперед, – это желание Путина встретиться с Трампом. И если они на двоих договорятся, то тогда Путин готов на приобщение к переговорам Владимира Зеленского. Но без европейских лидеров, которые бы усилили позицию Украины.

А о чем должны договориться Трамп и Путин? Да о том же самом, что и раньше: Украина фактически должна признать Крым, Донецкую и Луганскую области российскими плюс отказаться от намерений освобождать силой оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Зато Россия признает "оккупированными Украиной" (!) те части Херсонской и Запорожской областей, которые она захватить не способна, и тоже не будет пытаться сделать это силой.

Ну и еще то, что несколько улучшит восприятие такого "справедливого мира": восстановление судоходства по Днепру, восстановление Каховского водохранилища с обязательной подачей воды в Крым. А также использование ЗАЭС для энергообеспечения оккупированных территорий.

То есть Россия не будет изменять собственную конституцию, куда она нагло вписала украинские территории как свои. А вот Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы вычеркнуть из нее намерение вступить в НАТО.

Это намерение является абсолютно декларативным, никакое полумертвое НАТО нам не светит и уже не нужно, потому что перспектива за новыми оборонными союзами. Но попытка президента Зеленского изменить Конституцию Украины именно сейчас и именно так неизбежно вызовет очередное падение его рейтинга еще процентов на 10 минимум. И он перестанет быть фаворитом будущей президентской гонки.

Не хотел бы я быть президентским советником при обсуждении этой коллизии. Но все в Офисе президента – кузнецы своего счастья. И несчастья тоже.

Война продолжается. И становится еще более жестокой, хотя это и трудно представить. Увы, своими заигрываниями вокруг встречи с Трампом Путин получил время на то, чтобы его орки прорвали фронт. Во что диктатор верит с последней надеждой смертельно больного (он давно и неизлечимо болен старостью).

Но с Уиткоффом Путин договориться может. А вот с ВСУ – точно не получится.

