Предпосылки американской внешней политики по отношению к Украине сегодня основываются на образе. Как постоянно повторяют президент США, вице-президент и советник по национальной безопасности, Украина, жертва масштабного и преступного вторжения России, должна "возместить расходы" американским налогоплательщикам за помощь, оказанную администрацией Байдена.

Стоит терпеливо рассмотреть это предложение. Оно мало что рассказывает о Украине, но многое — о Америке в феврале 2025 года.

Американское требование имеет невероятный масштаб. В Киеве и вновь в Мюнхене американцы предложили Украине уступить половину доходов от своих прав на полезные ископаемые на неопределенный срок, а также другие национальные ресурсы и порты на неопределенный срок — в обмен на фактически ничего.

Это не столько денежное предложение, а тем более не "соглашение", а скорее требование, чтобы Украина стала постоянной американской колонией. Это приравнивается к шантажу, поддерживаемому продолжающимся российским вторжением. Фактически, Соединенные Штаты говорят Украине уступить свои ресурсы в пользу США под угрозой, что американская помощь будет отозвана, а эти ресурсы заберет Россия.

Украина в настоящее время подвергается атаке Российской Федерации, которая вторглась на её юг и юго-восток в 2014 году, а затем начала полномасштабное вторжение в 2022 году. На протяжении трех лет Украина оказывает сопротивление крупнейшей наступательной операции в современной истории. Американские требования фактически являются чрезвычайно жесткими репарациями для Украины, гораздо более жестокими, чем те, которые требовались (например) от Германии после обеих мировых войн.

Но это требование направлено против Украины, которая не является агрессором. Агрессором является Россия. Украина — жертва. До сих пор в Соединенных Штатах и других странах обсуждали репарации, которые Россия, как агрессор, должна выплатить. Это было бы исторически нормальным обсуждением. Это также было бы стратегически нормальным обсуждением, поскольку это повышает стоимость войны для текущего агрессора и будущих агрессоров.

Требование, чтобы Украина выплатила огромную сумму Соединенным Штатам, противоречит любой логике завершения войны. Чтобы война завершилась, агрессор, Россия, должен быть ослаблен, а защитник, Украина, — укреплен. Если бы Соединенные Штаты потребовали сердце экономики Украины посреди войны, был бы достигнут противоположный результат. Украина была бы ослаблена, а Россия — укреплена. Это эскалирует и затягивает текущую войну, а также делает более вероятным расширение конфликта.

Даже если мы рассмотрим американское требование не как колониализм, обратные репарации за войну или про-российское вмешательство, даже если мы рассмотрим его на собственных условиях как компенсацию за американскую помощь, это будет противоречить обычной практике. Когда одна страна решает помогать другой, понятно, что это имеет свою основу в интересах первой страны. В любом случае невозможно предоставлять помощь, а затем заявлять, что это был кредит, который должен быть возвращен.