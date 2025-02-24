Передумова американської зовнішньої політики щодо України сьогодні базується на образі. Як постійно повторюють президент США, віцепрезидент та радник з національної безпеки, Україна — жертва великомасштабного та злочинного вторгнення Росії — повинна "відшкодувати витрати" американським платникам податків за допомогу, надану адміністрацією Байдена.

Варто терпляче розглянути цю пропозицію. Вона мало що розповідає про Україну, але багато — про Америку у лютому 2025 року.

Американська вимога має неймовірний масштаб. У Києві та знову в Мюнхені американці запропонували Україні поступитися половиною прибутків від своїх прав на корисні копалини, а також іншими національними ресурсами й портами на невизначений час — в обмін на фактично нічого.

Це не стільки грошова пропозиція, а тим більше не "угода", а радше вимога, щоб Україна стала постійною американською колонією. Це дорівнює шантажу, що підтримується російським вторгненням, що триває. Фактично Сполучені Штати кажуть Україні поступитися своїми ресурсами на їхню користь під загрозою, що американська допомога буде відкликана, а ці ресурси забере Росія.

Україна наразі перебуває під атакою Російської Федерації, яка вторглася на її південь і південний схід у 2014 році, а потім розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році. Протягом трьох років Україна чинить опір найбільшій наступальній операції в сучасній історії. Американські вимоги є фактично надзвичайно суворими репараціями для України, набагато жорстокішими, ніж ті, що вимагалися (наприклад) від Німеччини після обох світових воєн.

Але ця вимога спрямована проти України, яка не є агресором. А агресором є Росія. Україна — жертва. До цього часу в Сполучених Штатах і в інших країнах обговорювали репарації, які Росія як агресор повинна виплатити. Це було б історично нормальне обговорення. Це також було б стратегічно нормальне обговорення, оскільки воно підвищує вартість війни для нинішнього агресора та майбутніх агресорів.

Вимога, щоб Україна виплатила величезну суму Сполученим Штатам, суперечить будь-якій логіці завершення війни. Для того щоб війна припинилася, агресор, Росія, має бути ослаблений, а захисник, Україна, — зміцнений. Якби Сполучені Штати вимагали серце економіки України посеред війни, було б досягнуто протилежного результату. Україна була б ослаблена, а Росія — зміцнена. Це ескалює і подовжує поточну війну, а також робить більш ймовірним розширення конфлікту.

Навіть якщо ми розглянемо американську вимогу не як колоніалізм, зворотні репарації за війну чи проросійське втручання, навіть якщо ми розглянемо її на власних умовах як відшкодування американської допомоги, це суперечитиме звичайній практиці. Коли одна країна обирає допомагати іншій, зрозуміло, що це має свою основу в інтересах першої країни. У будь-якому випадку неможливо надавати допомогу, а потім заявляти, що це був кредит, який має бути повернутий.