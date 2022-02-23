Сам Путин не остановится. О чем Кулеба рассказал в ООН в Нью-Йорке

Господин глава,

Я благодарен за вашу лидерскую роль в этом главном политическом и представительном органе – Организации Объединенных Наций.

Вы выбрали слово "Надежда" девизом своего председательства. Именно это чувство сейчас царит в сознании украинцев и людей по всему миру. Надежда на мир. Надежда на то, что здравый смысл победит. Надежда на то, что дипломатия снизит напряжение.

Однако сегодня нам нужно гораздо больше, чем надежда. Нужны быстрые, конкретные и решительные действия. Новый тип действий ООН и международного сообщества, отвечающий уровню угрозы, с которой мы все, а не только Украина, сталкиваемся сегодня через агрессивный курс России.

Народ Украины нуждается в этих действиях со стороны стратегических партнеров Украины и международного сообщества. Мы находимся на критическом развилке мировой истории, и наши действия сегодня определяют ее на десятилетие вперед. Все мы читали учебники по истории и смотрели фильмы об ошибках политиков накануне 1914-го и 1939 года, о подвигах наших дедушек и бабушек и катастрофической цене, которую пришлось заплатить за победу над реваншистским злом в Европе.

Сегодня нет более важной задачи, чем не повторить ошибки прошлого. Я верю в силу свободного мира и нашу общую способность предотвратить новую разрушительную катастрофу в Европе, которая не обойдет ни одну нацию. Поэтому сегодня я обращаюсь к вам от имени более 40 миллионов украинцев, единственное желание которых – жить в мире и процветании. Не в страхе, не в устрашении, не под русским огнем, бомбами и обстрелами.

Сейчас мы переживаем самый большой кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Этот кризис создан и обостряется одной стороной в одностороннем порядке – Российской Федерацией. Обвинения России в адрес Украины абсурдны. Украина никогда никому не угрожала и не нападала. Украина никогда не планировала и не планирует такие действия. Украина никогда не планировала и не планирует ни одного военного наступления на Донбассе. Ни провокаций, ни диверсий. В конце концов, абсурдно предполагать, что Украина могла готовиться к чему-нибудь подобному и ждала месяцами, пока Россия не собрала огромные военные силы вдоль наших границ, чтобы реализовать такие надуманные планы. Этот абсурд противоречит основам логики.

Не менее абсурдны обвинения Украины в эскалации путем получения оборонительного оружия от своих партнеров. Единственная, я хочу подчеркнуть, единственная причина, по которой Украина сейчас усиливает свою обороноспособность – это текущие и планируемые военно-политические действия России. Действия и заявления президента РФ Владимира Путина возмутительны, ужасают и выходят далеко за пределы угроз Украине.

Фактически, в своем обращении на этой неделе Владимир Путин откровенно отрицал право Украины на существование. Тот, кто может подумать, что я преувеличиваю как министр иностранных дел Украины, должен просто посмотреть на эту ужасную речь. С тяжелым сердцем мы все должны признать мрачную реальность новой агрессивной и реваншистской силы, нависшей над Европой.

Генеральная Ассамблея уже в четвертый раз обсуждает ситуацию на временно оккупированных территориях Украины. Но мы впервые обсуждаем ситуацию в новой реальности, созданной незаконным "признанием" Россией территорий Украины. И контекст нашей сегодняшней дискуссии намного опаснее, поскольку Россия атаковала базовые, фундаментальные принципы международного мира и безопасности, столбы Организации Объединенных Наций и само существование Украинского государства.

Украинское государство, которое подписало Устав ООН в Сан-Франциско в 1945 году как государство-основатель и поставило принципы, закрепленные в статье 2 Устава, краеугольным камнем своей внешней политики. Государства, добровольно отказавшиеся от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны ядерных государств. Государство, уже годами переживающее нападение одного из этих государств – постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Два дня назад, 21 февраля, президент России признал независимость временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей Украины и распорядился развернуть на этих территориях Вооруженные Силы РФ. Это беззастенчивое нападение на Организацию Объединенных Наций и основные принципы международного права, это окончательный удар по многолетнему мирному процессу и односторонний выход России из Минских соглашений.

То, что сейчас происходит на востоке Украины, куда направляются российские танки, и вдоль украинских границ, где скопленные российские силы в огромном количестве, должно беспокоить всех.

Я предупреждаю каждую нацию в этом важном зале. Никто не сможет отсидеться в стороне этого кризиса, если Путин решит, что он может дальше двигаться вперед со своей агрессией против Украины. Ваши правительства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим правительством и нашим народом. Вот почему мы должны использовать последний шанс для действий и остановить Россию. Очевидно, что сам Путин не остановится.

Уважаемые представители,

Начало масштабной войны в Украине станет концом мирового порядка, которым мы его знаем. Если Россия сейчас не получит жесткого, быстрого и решительного ответа, это означает полный крах международной системы безопасности и международных институтов, на которые возложена задача поддерживать глобальный порядок безопасности.

Это мрачный сценарий, который вернет нас в самые темные времена 20 века. Россия не остановится на Украине. Если постоянному члену Совета Безопасности ООН удастся нарушить буквально все правила, остальные участники будут вдохновляться и следовать этому примеру. Сейчас Россия пытается доказать, что Организация Объединенных Наций слаба, нерешительна и не в состоянии защитить свои основные принципы, что на нее правила не распространяются.

Какую роль ООН отводит Россия? Роль новой Лиги Наций. Мы должны отказать России в том, что она хочет. Я окончил университет по специальности международного права и твердо верю в многостороннюю дипломатию. После многих лет дипломатической работы я все еще верю в эти две вещи: в то, что правила способны остановить агрессию и в силу наших коллективных и твердых действий. Если Организация Объединенных Наций сейчас примет правильные решения, чтобы стать сильным и проактивным игроком, который не боится решительных действий и использования всех своих сил и полномочий, я уверен, что Россия остановится.

В этом контексте я приветствую вчерашнее заявление Генерального секретаря ООН, действительно отличающееся по тону. Нам нужны такие же решительные действия, чтобы следовать этим правильным словам.

Россия демонстрирует признаки готовности к дальнейшей эскалации своей агрессии против Украины, и у нас есть ограниченное время, чтобы ее остановить и сдержать. Каждый час бездействия сейчас представляет угрозу жизни украинцев, не только военных, но и гражданских, в том числе женщин и детей. Это растущая угроза нашей коллективной глобальной безопасности и нашей свободе.

Украина ожидает от международного сообщества решительных, немедленных и пропорциональных опасности действий. Организация Объединенных Наций – организация, которая должна продемонстрировать лидерство. Не только осуждение. Конкретные действия, чтобы остановить российскую военную машину, не вступая в кровавый конфликт, что приведет к многотысячным жертвам, опустошениям и страданиям. Я этого не хочу, этого не хочет Украина. Миру это не нужно. Нам нужна ваша помощь прямо сейчас, чтобы остановить Россию от воплощения агрессивных намерений.

Украина верит в дипломатию. Мы не видим альтернативы политико-дипломатическим мирным решениям. У дипломатии еще есть возможность сказать свое слово. Даже если Россия продолжает эскалацию и провокации. В течение месяцев Россия делала вид, что занимается дипломатией, сосредотачивая все большее войско вдоль наших границ и на временно оккупированных территориях. Сейчас эта цифра составляет не менее 150 тысяч.

Согласно Венскому документу ОБСЕ о мерах по укреплению доверия и безопасности, такие действия подпадают под квалификацию "необычных военных действий", требующих объяснений. Однако Россия упорно отказывалась их предоставлять. Она продолжила свои угрозы.

Россия буквально наполнила Черное и Азовское моря по меньшей мере 46 военными кораблями. Она регулярно закрывает большие части морей под предлогом проведения военно-морских учений. На практике это почти блокада украинских морских портов. Это наступление на глобальную свободу судоходства, один из священных принципов международного права.

Российская пропагандистская машина работает полным ходом. Она отчаянно пытается создать повод для дальнейшей агрессии против Украины.

Мы решительно отвергаем все инсинуации России о любых якобы украинских наступательных военных действиях на Донбассе. Мы не производим и не планируем таких действий.

Мы остаемся преданными политическому и дипломатическому урегулированию и вместе с нашими партнерами прилагаем максимум усилий по снижению напряженности и поддержанию ситуации в дипломатическом русле.

Мы видим, что российско-оккупационные войска уже значительно усилили обстрелы украинской территории и гражданской инфраструктуры на линии столкновения на Донбассе. Среди последних ужасающих примеров: артиллерийский огонь с оккупированной территории поразил детский сад в населенном пункте под названием Станица Луганская, а также школу во Врубовке.

Признание так называемых "республик" не имеет никаких правовых последствий. Это лишь подтверждает причастность России как стороны вооруженного конфликта в Донбассе, что Россия категорически отрицала все эти годы.

Ситуация в оккупированном Донбассе уже годами ужасна, люди живут в атмосфере страха, беззакония и неуверенности.

Печально известная секретная тюрьма "Изоляция" в оккупированном Донецке остается недоступной для правозащитных и гуманитарных миссий. Она продолжает работать как буквально концентрационный лагерь. В Европе XXI века сотни людей прошли через "Изоляцию" и подверглись тяжкому принудительному труду, унижениям, пыткам. Также сообщалось о случаях внесудебных убийств.

Россия продолжает блокировать увольнение незаконно задержанных лиц. В сентябре 2021 года президент Украины передал Генеральному секретарю список из сотен украинцев Донбасса и Крыма, незаконно задержанных, осужденных или даже переведенных с оккупированных территорий в Российскую Федерацию. Мы повторяем наш призыв к Генеральному секретарю ООН задействовать "хорошие услуги" и способствовать их немедленному увольнению. И я благодарен Генсекретарю за его готовность это сделать.

Господин голова,

Сегодня Украина защищает не только глобальную безопасность, но свободу, демократию и фундаментальные принципы международного права. Мирная жизнь и будущее миллионов людей в Европе и во всем мире зависят от правил, которые Россия пытается разрушить. Дипломатия и международные форумы должны одержать верх и остановить российскую агрессию.

С 2014 года Генеральная Ассамблея приняла уже одиннадцать резолюций, подтверждающих приверженность территориальной целостности Украины и осуждающих временную оккупацию территорий Украины Россией.

Генеральная Ассамблея не приняла и не примет российскую мантру о том, что "дело Крыма закрыто". Оккупационные власти продолжают уничтожать самобытность украинцев и коренного населения полуострова — крымских татар. С 2014 года более 64 тысяч граждан Украины были вынуждены покинуть Крым и переехать на материковую Украину из-за страха, преследования за политическую и правозащитную деятельность, дискриминацию по этническим и религиозным признакам. Политические преследования не утихают.

Среди многих других за решеткой остается заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, участник Международного саммита Крымской платформы господин Нариман Джелялов. Он один из более ста политзаключенных Кремля.

16 февраля суд Симферополя приговорил журналиста Владислава Есипенко по сфабрикованным обвинениям к шести годам лишения свободы. Он один из четырнадцати украинских журналистов, удерживаемых Россией в тюрьмах. Россия может продолжать делать вид, что не нарушает никаких международных норм и принципов. Однако доклады Генерального секретаря ООН, УВКПЧ, ОБСЕ, их миссий, а также отчет прокурора МКС свидетельствуют об обратном.

Если Россия не согласна со всеми упомянутыми резолюциями, докладами и отчетами, она должна просто предоставить доступ в Крым Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Доступ международных организаций на оккупированные территории чрезвычайно важен. Украина гарантирует такой доступ на всей подконтрольной правительству территории и продолжает требовать от российской стороны сделать то же самое на оккупированных территориях.

Уважаемые члены Генеральной Ассамблеи,

Весь мир сегодня является свидетелем того, что Россия начинает угрожать и шантажировать мировое сообщество, чтобы закрыть дело Крыма. На самом деле, это один из пунктов в длинном списке последних так называемых "требований безопасности" России.

Украина продолжает усилия по достижению деоккупации Крыма мирными средствами.

Крымская платформа – инструмент, созданный именно для этого. Мы искренне благодарны всем странам, поддерживающим Международную Крымскую платформу. Ваше активное участие в работе Платформы является крепкой основой для нашего будущего успеха. Мы открыты для новых членов, и я призываю вас присоединиться к Крымской платформе – государству или международным организациям. Мы ожидаем, что ООН найдет соответствующие механизмы взаимодействия с этой инициативой, основанной на принципах Устава ООН.

Господин голова,

Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы провели денуклеаризацию, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Мы не планируем возвращать ядерное оружие. В ответ сегодня мы ожидаем, что мир пропорциональным образом и решимостью действий будет гарантировать нашу безопасность перед угрозой исторического масштаба. Поэтому Украина призвала к проведению неотложных консультаций в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума.

Мир задолжал Украине безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал новый формат переговоров по урегулированию кризиса безопасности, созданного Россией. Пять постоянных членов Совбеза ООН плюс Украина, Германия и Турция.

Я еще раз подтверждаю, что Украина несколько лет назад предложила развернуть в Украине операцию ООН по поддержанию мира. До сих пор Совет Безопасности ООН не смог принять необходимое решение.

Украина предлагает объединить жесткую санкционную политику и укрепление Украины с сохранением открытых дипломатических каналов, чтобы убедить Россию пойти на деэскалацию и отдать приоритет дипломатии.

Мы призываем страны-члены использовать все доступные средства защиты Украины и сдерживания России. Любые действия, которые вы способны совершить, ценятся. Мы благодарны за уже принятые меры нашим партнерам.

Мы ожидаем, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы погасить пожар в центре Европы, который может вот-вот вспыхнуть.

Российский кризис безопасности должен завершиться возвращением России на путь дипломатии.

Мы призываем все государства и международные организации не признавать какое-либо изменение статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и воздерживаться от каких-либо действий или поведения, которые могут быть интерпретированы как признание любого изменения их статуса.

Отсутствие надлежащей реакции или нейтральная позиция будет только способствовать дальнейшей эскалации и страданиям. И, как мне не жалко об этом говорить, это не ограничится границами Украины.

Напротив, активная дипломатия, жесткие политические месседжи, жесткие экономические санкции и укрепления Украины все еще могут вынудить Москву отказаться от агрессивных намерений. Быстрые и решительные действия Организации Объединенных Наций могут вернуть организации ее ведущую роль в это историческое и темное время.

Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Украины, Россия должна прекратить дестабилизацию международной ситуации безопасности. Мы хотим мира и хотим разрешать все проблемы путем дипломатии. Мы готовы ко всем возможным сценариям и готовы защитить нашу землю и наш народ в случае дальнейших наступлений России. Украина без колебаний реализует свое неотъемлемое право на самооборону, как отмечено в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, в ответ на вооруженные нападения Российской Федерации.

В эти дни предположительно последнее окно возможности сделать то, чего Россия не ожидает от ООН и ее государств-членов – продемонстрировать беспрецедентную способность и готовность действовать, чтобы остановить агрессию. Независимо от того, какие отношения вы развиваете между собой, ваша основная обязанность – защищать Устав ООН.

Благодарю вас!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.