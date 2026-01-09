Думка
Самоізоляція від союзників. США виходять із глобальних конвенцій – від прав дітей до безпеки
Дайнюс Жалімас
Депутат Європарламенту
Отже, Дональд Трамп розпорядився вийти з безлічі (з 66) міжнародних організацій, інституцій і багатосторонніх міжнародних договорів (конвенцій), які нібито "не відповідають національним інтересам США".
Чітко видно кілька напрямів міжнародного співробітництва, з яких виходять США. Усі вони тією чи іншою мірою пов'язані зі спільними цінностями західної цивілізації – верховенством права, демократією, правами людини – і трансатлантичною безпекою.
