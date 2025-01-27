Самый важный проект эпохи – что стоит за стремлением Трампа доминировать в сфере ИИ
Дональд Трамп на прошлой неделе обеспечил лидерство Америки в технологической гонке XXI века, объявив о поддержке проекта The Stargate Project — совместного предприятия частных компаний с бюджетом в 500 миллиардов долларов, созданного для сохранения доминирования США в области разработки искусственного интеллекта (ИИ).
В консорциум вошли OpenAI, Oracle и японский техногигант SoftBank. Они планируют построить инфраструктуру для поддержки революции ИИ за счет средств правительства США и других инвесторов. В планы входит создание дополнительных дата-центров и обеспечение доступа к огромным объемам энергии, необходимым для развития этой передовой технологии.
Трамп объявил об "энергетической чрезвычайной ситуации" и пообещал ускорить процесс выдачи разрешений для энергетических проектов, а также сократить регулирование, чтобы привлечь инвесторов. Искусственный интеллект, по его мнению, будет столь же трансформационным, как изобретение электричества, двигателей внутреннего сгорания или космических путешествий.
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