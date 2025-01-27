Дональд Трамп минулого тижня забезпечив лідерство Америки в технологічних перегонах XXI століття, оголосивши підтримку проєкту The Stargate Project — спільного підприємства приватних компаній із бюджетом у 500 мільярдів доларів, створеного для збереження домінування США у сфері розробки штучного інтелекту (ШІ).

До консорціуму увійшли OpenAI, Oracle та японський техногігант SoftBank. Вони планують побудувати інфраструктуру для підтримки революції ШІ коштом уряду США та інших інвесторів. У плани входить створення додаткових дата-центрів і забезпечення доступу до колосальних обсягів енергії, необхідної для розвитку цієї передової технології.

Трамп оголосив "енергетичну надзвичайну ситуацію" та пообіцяв прискорити процеси видачі дозволів для енергетичних проєктів, а також скоротити регуляції, щоб залучити інвесторів. Штучний інтелект, на його думку, буде настільки ж трансформаційним, як винахід електрики, двигунів внутрішнього згоряння або космічних подорожей.