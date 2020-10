Санкции Евросоюза против Беларуси настолько европейские, что аж слеза берет

1. Евросоюз ввел санкции против Беларуси, но они такие европейские, что аж слеза берет. По принципу – надо хоть что-то сказать и сделать. Всего утвердили санкции против 40-ка официальных лиц Беларуси, без самопровозглашенного президента Республики Александра Лукашенко. Запрет на въезд, блокирование счетов.

Но стоит помнить что эти 40 человек, при большом желании, либо при большой надобности, могут попасть на территорию Евросоюза.

Как минимум, в случаях:

- Участия в работе международных (наднациональных) организаций. Это касается, в первую очередь, структур, не являющихся "составной частью" системы ЕС. Но и широкие европейские форумы так же могут стать подобным поводом, при наличии желания организаторов.

- Так называемые "гуманитарные вопросы" – лечение либо оздоровление.

2. Литва предлагала в качестве темы давления поднять вопрос строительства и запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) (Литва была против строительства Беларусью атомной станции, которая возводится при участии "Росатома" в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. – Ред.)

С одной стороны, официальному Минску это было бы неприятно. Лукашенко лично обидно и "больно". С другой – это было бы прекрасной демонстрацией возможностей официального Вильнюса на европейской арене.

Тема АЭС реально поднималась. Но в заявлении Еврокомиссии результат рассмотрения выражен одним предложением. Приведу его полностью "With regard to the Belarusian Nuclear Power Plant Ostrovets, the European Council reiterates the importance of ensuring nuclear and environmental safety." ЕС подчеркнул важность экологической и ядерной безопасности. И все.

Что будет теперь?

США, вероятнее всего, через несколько недель "присоединятся" к европейским санкциям. Но частично. Пока же будут "консультации".

Утверждение списка как такового, вместо реализации механизма "списка магнитского", оставляет процедуру расширения перечня лиц, попадающих под ограничения, громоздкой.

Более того, страны ЕС (кроме государств "Триморья") на время посчитают задачу выполненной. Будет несколько демонстративных контактов с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской, что при наличии активности виленской группы может дать результат. И наоборот, при использовании повода лишь как основания для публикации в СМИ, останется в формате протокольного фото.

Ближе к декабрю, из стран ЕС окончательно определится группа переговорщиков, с которыми будет работать официальный Минск. Это кто-то из "Триморья" (возможно, Чехия или Латвия), вероятно кто-то из тройки Австрия-Италия-Нидерланды. Не исключаю попыток сработать с Великобританией и кем-то из Нордика (например, Норвегией).

Германия и Франция будут присутствовать, скорее, в формате консультаций с Россией, но не с официальным Минском.

Официальный Минск постарается снизить уровень уличной активности, более того, тем более, что власть перехватывает инициативу.

После этого, на внешних рынках будет "продаваться" идея начала консультаций по новой конституции. Либо, но это хард версия, будет заявлено о готовом тексте.

Могут ли оппоненты Лукашенко перехватить инициативу?

При работе по структуризации и признании факта начала "позиционного противостояния", могут. Тут ключевым аспектом должны стать вопросы отношений (и их формализации) внутри Координационного совета беларусской оппозиции (КС), а также ось отношений "близкий круг Тихановской" – КС. То, что это разные группы, и работают они, зачастую, сами по себе, уже очевидно.

Некоторые зачатки такой структуризации и поиска форматов системной работы видны. Вопрос в скорости реализации. Пока что темпы оставляют желать лучшего.

