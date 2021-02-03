Санкции против рупоров Медведчука – тот случай, когда хорошо, но мало

2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина, которыми он владеет. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении.

Понятное дело, что вся российская агентура сейчас будет вопить про политические преследования, но разбираться с Медведчуком и его обслугой нужно было уже давно. И не санкции вводить (тут правовой механизм действительно сомнительный), а вручать подозрения за вполне конкретные преступления.

Тот же Тарас Козак с самого начала 1990-х годов и до 2010-го работал на высоких должностях сначала в налоговой, а затем на таможне. Потом стал депутатом. А затем ВНЕЗАПНО превратился в олигарха и стал скупать телеканалы.

Каким образом человек, 20 лет официально работавший в госструктурах, стал миллиардером? Откуда у таможенника с окладом в 10 000 грн деньги на покупку трех(!) телеканалов? Понятно, что в любой цивилизованной стране Козака просто посадили бы за коррупцию, и никто бы даже не заикнулся ни о каких политических репрессиях и свободе слова.

С самим Медведчуком похожая история. На его супругу Оксану Марченко в России записан целый ряд активов, которые были получены непонятно как и непонятно за что.

Причем, это не просто бизнес. Это бизнес, который получает огромные субсидии от российского правительства. В частности, оформленный на Марченко Новошахтинский НПЗ, заключил соглашение с Министерством энергетики РФ на модернизацию, и получает обратный акциз. То есть Медведчук действительно финансируется Кремлем – это не метафора, а факт.

Украинский политик получает деньги от правительства страны, которая официально аннексировала один регион Украины и неофициально аннексировала другой!

Повторюсь, в любой нормальной стране такой беспредел не прокатил бы. Нельзя просто стать миллиардером из воздуха, открыто получать деньги от государства, с которым идет война, и не иметь проблем с законом. Такое не потерпят, ни в США, ни в Китае, ни в Эстонии, ни в Израиле.

То есть, тут мало просто вводить санкции против телеканалов. Каналы – только инструмент. Привлекать к ответственности надо в первую очередь тех, кто этот инструмент использует.

Сейчас Медведчук и его карманные политики жалуются на ущемление свободы слова, а сотрудники его телеканалов взывают к журналистской солидарности. Но как только Медведчук выкупил телеканалы ZIK и 112, там тут же был закрыт целый ряд программ, которые не нравились российским партнерам Медведчука. А неугодные Медведчуку ведущие были вынуждены с этих телеканалов уйти. И тогда журналисты из пула Медведчука никакой солидарности со своими коллегами не проявили. Теперь те же самые люди, которые пару лет назад устанавливали цензуру, закрывали передачи и выгоняли неугодных журналистов, жалуются на отсутствие журналистской солидарности. А кто должен быть с ними солидарен? Вахтанг Кипиани, программу которого на ZIK закрыли, а его самого теперь преследует Медведчук, пытаясь запретить его книгу? Серьезно? Оригинал

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