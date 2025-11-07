Санкции работают: российская нефть теряет в цене четвертый месяц подряд
Снижение цен на российскую нефть продолжается.
Как бы некоторые медиа ни ругали президента США Трампа, его санкции и санкции ЕС работают вполне неплохо, как и торговые войны, которые сбивают мировые цены на нефть.
Впрочем, есть определенные результаты и по ценам на российскую нефть. Нас сейчас интересует не столько стоимость Urals и других российских сортов, сколько цена, с которой в РФ начисляются налоги.
А ее динамика следующая:
• июль – $60,37;
• август – $57,56;
• сентябрь – $56,82;
• октябрь – $53,68.
Напомню, россияне заложили в бюджет 2025 года цену в $58, а 2026 года – $59 за баррель. Так что дефицит 2026 года программируется уже сейчас.
Снижение "налоговой" цены и объемов экспорта российской нефти формирует внеплановый дефицит, который давит на российскую власть. Чтобы дефицит стал несовместим с продолжением войны, цена должна опуститься ниже $45 за баррель, а половина мощностей российских НПЗ должна уйти на ремонт.
Так что работы еще достаточно, но правильный вектор движения не может не вдохновлять.
