Санкції працюють: російська нафта втрачає в ціні четвертий місяць поспіль
Зниження цін на російську нафту триває.
Хай як там деякі медіа лають президента США Трампа, але його санкції та санкції ЄС працюють досить непогано, як і торгові війни, які збивають ціни на нафту на світовому ринку.
Втім, є певні результати й щодо цін на російську нафту. Нас цікавить зараз не стільки ціна на Urals та інші російські сорти, скільки ціна, на яку у РФ нараховуються податки.
А її динаміка наступна:
• липень – $60,37;
• серпень – $57,56;
• вересень – $56,82;
• жовтень – $53,68.
Нагадаю, росіяни заклали в бюджет 2025 року ціну в $58, а 2026 року – в $59 за барель. Тож дефіцит 2026 року програмується вже зараз.
Зниження "податкової" ціни та обсягів експорту російської нафти утворює позаплановий дефіцит, який тисне на російську владу. Щоб дефіцит став несумісним з продовженням війни, ціна має опуститись на рівень менше ніж $45 за барель, а половина потужностей російських НПЗ мають піти на ремонт.
Тож ще є над чим працювати, але правильний вектор руху не може не додавати натхнення.
