Зниження цін на російську нафту триває.

Хай як там деякі медіа лають президента США Трампа, але його санкції та санкції ЄС працюють досить непогано, як і торгові війни, які збивають ціни на нафту на світовому ринку.

Втім, є певні результати й щодо цін на російську нафту. Нас цікавить зараз не стільки ціна на Urals та інші російські сорти, скільки ціна, на яку у РФ нараховуються податки.

А її динаміка наступна:

• липень – $60,37;

• серпень – $57,56;

• вересень – $56,82;

• жовтень – $53,68.

Нагадаю, росіяни заклали в бюджет 2025 року ціну в $58, а 2026 року – в $59 за барель. Тож дефіцит 2026 року програмується вже зараз.

Зниження "податкової" ціни та обсягів експорту російської нафти утворює позаплановий дефіцит, який тисне на російську владу. Щоб дефіцит став несумісним з продовженням війни, ціна має опуститись на рівень менше ніж $45 за барель, а половина потужностей російських НПЗ мають піти на ремонт.

Тож ще є над чим працювати, але правильний вектор руху не може не додавати натхнення.

