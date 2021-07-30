СБУ отбила Чауса. Человек, который это устроил, агент ФСБ или идиот

Экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого Интерпол разыскивал по линии "взяточничество", нашли в селе Мазуривка Винницкой области. Наряд полиции арестовал его для доставки в суд, ареста и последующей передачи Национальному антикоррупционному бюро.

Но, по словам главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, после его задержания, в село прибыла группа работников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции и увезли в неизвестном направлении.

Это законно?

Единственное уголовное производство, в рамках которого Николай Чаус находится в розыске, расследует Национальное антикоррупционное бюро. Именно поэтому работники любого правоохранительного органа обязаны передать его именно НАБУ.

Силовики или председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова (или уже заместителя руководителя ОП Олега Татарова), которые поступят иначе, рано или поздно сядут за решетку. Сядут вместе с тем, кто отдал им заведомо незаконный приказ.

Срок давности за это преступление достаточный, чтобы правосудие догнало их уже после зевершения каденции действующей власти.

Кто бы ни дал СБУ-шникам такое указание – идиотом он выставляет президента Владимира Зеленского (по вертикали которого находится СБУ).

Если целью было ослабить положение Зеленского накануне критических геополитических встреч, то цель достигнута на все 100%.

У меня просьба к НАБУ: не отбивать Чауса силой (на это вы имеете полное право). Похоже, что именно на такие действия СБУ-шники вас и провоцируют своим беспределом.

Для картинки фейлд-стейта во всем этом цирке как раз не хватает огневого столкновения между государственными органами.

Человек, который устроил эту провокацию – или инвалид идиот, или агент ФСБ.

Дополнение. Реакция Офиса президента на ситуацию

Владимир Зеленский устами советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка заявил, что:

1. Учитывая резонансность дела экс-судьи Николая Чауса, обеспечить его безопасность должны работники СБУ.

2. Эта история точно не имеет отношения к Офису президента.

И первое, и второе – ложь.

В этой ситуации у СБУ есть лишь один законный вариант действий – безотлагательно передать Чауса НАБУ.

Это прямо предусмотрено ч. 1 ст. 210 УПК. Все остальные действия сотрудников СБУ – выполнение заведомо незаконного приказа.

Кто-то действительно думает, что очевидно незаконные действия СБУ-шники совершают по собственной инициативе?

Такое указание они должны были получить или лично от Баканова, или от главнокомандующего.

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