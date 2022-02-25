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Сегодня и завтра – генеральное сражение войны. Битва за Киев

Цей матеріал також доступний українською
Сегодня и завтра – генеральное сражение войны. Битва за Киев

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
25.02.2022, 08:40

Враг наступает на столицу Украины. Все чаще звучат сирены воздушной тревоги

Мы уже доказали, что способны оказывать достойное сопротивление. Наша армия с чрезвычайным героизмом отражает атаки врага по всем направлениям. Теперь мы должны защитить столицу.

Все в защиту Киева и других городов Украины! Сейчас мы должны доказать, что достойны нашей государственности!

И пусть враг знает: украинцы никогда не сдадутся.

Героический народ, который почувствовал вкус свободы, никогда больше не будет ходить в ярме.

Победа будет за нами! С нами правда! Да хранит нас Бог!

 

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война России против Украины война владимир путин битва за киев
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