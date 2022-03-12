Семь исторических факторов, определяющих судьбу Украины и Путина

Победит ли Россия? Могут ли санкции остановить выполнение плана президента РФ Владимира Путина? Может ли он использовать ядерное оружие? Война или мир: что выберет Китай?

Прошлое подсказывает, но не дает четких ответов.

Историю очень трудно спрогнозировать, потому что нет четкого "цикла", который позволил бы предсказывать будущее, и большинство катастроф происходят вне поля зрения. В отличие от ураганов и автомобильных аварий, которые мы можем, по крайней мере, спрогнозировать, самые большие катастрофы (пандемии и войны) следуют закону степени или случайному распределению. Они принадлежат царству неопределенности, или тому, что Нассим Талеб называет "Крайнесостоянием" в своей книге "Черный лебедь". Они подобны цунами, а не приливам.

Более того, как я утверждал в своей книге "Крах", катастрофы не происходят в какой-либо предполагаемой последовательности. Мы, как правило, не сталкиваемся с одной и той же катастрофой дважды. На этот раз мы перешли от чумы к войне. В 1918 году это был переход от войны к чуме: столетняя война началась за восемь лет до того, как "Черная смерть" поразила Англию.

Конечно, не все в истории случайно. Российское вторжение в Украину было нетрудно предусмотреть в начале этого года. Вам просто нужно было воспринимать президента России Владимира Путина буквально и серьезно, когда он утверждал, что российский и украинский народы едины, и возможность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора или Европейский Союз является красной линией; и понимать, что западные угрозы экономических санкций не остановят его.

Однако теперь, когда война России против Украины длится уже вторую неделю, делать прогнозы гораздо сложнее. Похоже, что действуют семь разных исторических процессов, и неясно, какой из них происходит быстрее всего. Все, что я могу сделать сейчас для минимального прогноза, – это применить историю, поскольку нет модели по политологии или экономике, которая действительно могла бы нам здесь помочь.

1. Удастся ли россиянам взять Киев за две, три, четыре недели или никогда?

На днях я слышал, как утверждалось, что российское вторжение в Украину может превратиться в "замороженный конфликт". Я думаю, что это гораздо больше похоже на первый горячий конфликт времен Второй холодной войны, который будет решен довольно быстро. Есть основания полагать, что это превращается в путинскую версию Зимней войны Сталина против Финляндии в ноябре 1939 года, когда Красная армия столкнулась с гораздо более жестким сопротивлением, чем ожидала от финнов. (Именно финны изобрели Коктейль Молотова, названный в честь министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.)

Разница в том, что Сталин сумел приказать ввести вторую, огромную волну русских войск в феврале 1940 года, вынудив финнов принять его кабальные условия, включая уступку 9% довоенной местности Финляндии. В распоряжении Путина не так уж много рабочей силы и техники.

По крайней мере, один военный аналитик, которого я уважаю, сказал в конце прошлой недели, что у российских сил вторжения осталось около двух недель, прежде чем серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением и поставками заставят Путина сесть за стол переговоров. Я надеюсь, что это правда. Знаменитая 40-километровая застрявшая колонна между Приборском и Киевом является свидетельством того, что война оказалась не тем блицкригом, которого, вероятно, ожидал Путин.

С другой стороны, западные СМИ, похоже, чрезмерно освещают новости о неудачах России и недостаточно внимательны к тому суровому факту, что захватчики продолжают наступать более чем на одном фронте.

Также нет достаточного признания того, что российские генералы быстро поняли, что их план А провалился, и переключились на план Б – массированные бомбардировки ключевых городов, сценарий, знакомый по более ранним российским войнам в Чечне и Сирии. Неделя в политике может быть долгим сроком, как сказал премьер-министр Великобритании Гарольд Уилсон. Но это недолгое время на войне.

Лучшей аналогией, чем Зимняя война с Финляндией, может быть советское вторжение в Афганистан, начавшееся в декабре 1979 года. Причина, по которой все переросло в столь затяжную катастрофу для Красной армии, заключалась в том, что афганские моджахеды были хорошо снабжены американским оружием. Сегодня украинцы также получают значительное количество техники (зенитные ракеты Stinger, противотанковое оружие Javelin, турецкие беспилотники Bayraktar TB2), большая часть которой сейчас поступает через границу из Польши.

Украина также получает жизненно важную помощь частного сектора, в частности, поставку интернет-терминалов Starlink, помогающих поддерживать связь, несмотря на российские атаки на телевизионные башни (не говоря уже о поддержке морального духа со стороны основателя Starlink Inc. Илона Маска).

Чего я не могу сказать, хватит ли этого оружия и другого оборудования для поддержки украинского сопротивления в ближайшие недели. Очевидно, что украинцы наносят реальный ущерб российской пехоте и бронетехнике, сбивают большое количество низких вертолетов и самолетов. Они, безусловно, смогут сделать так, чтобы любое продвижение россиян в центр Киева очень дорого обошлось захватчикам.

Но у украинцев нет защиты от высотных бомбардировок и ракетных обстрелов. Судьба независимой Украины будет решена в ближайшие недели или дни. Если украинские города будут сдаваться россиянам, мы можем обернуться назад и сказать, что западные поставки оружия правительству президента Владимира Зеленского были слишком незначительными, слишком запоздалыми.

2. Действительно ли санкции влекут за собой такой серьезный экономический спад в России, что Путин не сможет просто добиться победы?

Кто-то утверждает, что широта и глубина санкций, введенных в отношении России, делают их беспрецедентными. Я не согласен. То, как США и Европейский Союз разорвали финансовые связи с Россией, даже конфисковав хранящиеся за рубежом части резервов российского Центрального банка, лишь напоминает, но не совсем соответствует санкциям, которые Великобритания и ее союзники ввели против Германии в начале Первой мировой войны.

Мы должны помнить, что эти меры, однако, не нанесли поражения Германии, потому что – как и в России сегодня, у нее были ресурсы, чтобы быть самодостаточной, хотя санкции, возможно, сделали победу Германии менее вероятной, увеличив тяготы войны внутри страны.

Тогда, как и сейчас, все более авторитарное правительство могло вводить экономический контроль и отвлекать ресурсы от гражданского потребления на военные цели, обвиняя в лишениях врага. Союзническая "голодная блокада" была мощной темой для немецкой пропаганды военного времени. Экономическая война между 1914 и 1918 годами не заменяла командировку британских солдат на европейский континент, точно так же, как этого не было во время наполеоновских войн против Франции.

Особенно трудно вести чисто экономическую войну против такой огромной и богатой ресурсами страны, как Россия. После 1928 года Сталин ввел автаркию в Советском Союзе. Путину это навязал Запад. Но не следует забывать: Россия может выкрутиться, хотя и ценой жесткой экономии.

С каждой следующей неделей разрушений украинских городов и убийств украинских мирных жителей, дальнейшее ужесточение санкций против России кажется очевидным. Некоторые западные страны уже отказываются от экспорта российских энергоносителей, например, США и Великобритания (европейцы колеблются). С другой стороны, Китай может помочь России преодолеть экономический шок, точно так же, как в течение многих лет он помогал Ирану обходить санкции США, покупая его нефть.

Наиболее поразительная особенность санкций против России в том, что западные корпорации вышли далеко за рамки буквальных требований правительства. Никто не предписывал крупным американским технологическим компаниям отключать или ограничивать большинство своих услуг в России, но они это сделали. В отличие от советских граждан, привыкших к государственной монополии на связь, современные россияне стали так же полагаться на большие технологии, как и мы. Быть отрезанными от метавселенной может оказаться более психологически болезненным, чем нехватка импортных пищевых продуктов.

Экономика России сейчас переживает такой же серьезный удар, как и в начале 90-х, когда распался Советский Союз и рухнула плановая экономика. Она балансирует на грани финансового кризиса, который приведет к банкротству банков, резкому росту инфляции и дефолту по крайней мере по некоторым суверенным долгам. Но даже ежеквартальное понижение валового внутреннего продукта на 35% не обрекает страну на военное поражение, если ее самолеты все еще могут летать, а танки все еще стреляют снарядами.

3. Ускоряет ли сочетание военного и экономического кризиса дворцовый переворот против Путина?

Современная Россия пережила три народные революции (1905 года, 1917 года и 1991 года). Были убийства, например, царя Александра II в 1881 году и Ленина – в 1918 году, и дворцовые перевороты, приведшие Никиту Хрущева к власти в 1953 году, и сместившие его в 1964 году.

Но большинство российских правителей умирают от естественных причин – даже Сталин – хотя ему не спешили оказать медицинскую помощь, когда у него произошло кровоизлияние в мозг. Президент Борис Ельцин удивил всех, подав в отставку в канун Нового 1999 года без принуждения.

Может ли Путин отойти от власти, став жертвой собственного самомнения, недооценивая мужество Украины и экономическую мощь мероприятия? Это возможно. Но я не стал бы ставить судьбу Украины на внутреннюю политику России.

Во-первых, репрессивный аппарат русской госсохранности, похоже, находится в полном рабочем состоянии. Россиян, протестующих против войны, арестовывают и преследуют. С другой стороны, я не могу представить себе более рискованного шага для представителя российской элиты, чем намекнуть одному из своих коллег даже на малейший интерес к свержению Путина.

С другой стороны, даже во время несколько фарсовой трансляции заседания Совета Безопасности России две недели назад было очевидно, что не все в Кремле были полностью удовлетворены планом вторжения Путина в Украину. Более правдоподобным, чем народное восстание или мятеж олигархов, является дворцовый переворот, возглавляемый одним или несколькими руководителями Службы безопасности России. Люди, имеющие полномочия арестовывать Путина, – это люди, на которых он рассчитывает в исполнении своих приказов об аресте: Николай Патрушев, председатель Совета Безопасности и, как и Путин, офицер КГБ с большим стажем; Сергей Нарышкин, глава внешней разведки; и Александр Бортников, возглавляющий Федеральную службу безопасности, преемницу КГБ.

4. Может ли риск потерять власть подтолкнуть Путина к отчаянным шагам, например, применить ядерное оружие?

Самый опасный аспект войны в Украине очевиден: Россия, хотя и во многом ослаблена, все еще является наследницей Советского Союза как ядерного государства, в отличие от Украины, отказавшейся от своего советского ядерного оружия в обмен на гарантию безопасности – Будапештский меморандум 1994 года оказался неработающим.

Путин с самого начала понял, что его козырь, – угрожать применением ядерного оружия. Еще до начала своего вторжения в Украину он предупредил, что "каждый, кто попытается помешать нам..., должен знать, что реакция России будет немедленной и приведет вас к таким последствиям, которых вы никогда раньше не испытывали в своей истории".

Россия, добавил он, остается "одним из самых мощных ядерных государств" с "определенными преимуществами в ряде новейших видов оружия" и что "ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на Россию приведет к поражению и тяжелым последствиям для потенциального агрессора". После начала войны он перевел российские ядерные силы на "особый режим боевого дежурства". Иными словами, в режим повышенной готовности.

Если целью Путина было удержать членов НАТО от предложения прямой военной помощи Украине, то, похоже, это оказало определенный эффект. Идея Польши и других стран предоставить истребителю Киеву была кратко озвучена верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем, а затем угасла, хотя госсекретарь США Энтони Блинкен пытается возродить ее, и поляки, похоже, думают, что они меняют свои истребители МиГ- 29 советской эпохи на самолеты США, вероятно, чтобы МиГи могли отправиться в Украину.

В СМИ также обсуждается вопрос о "бесполетной зоне" НАТО над Украиной, о которой продолжает просить украинское правительство, но которая, несомненно, будет воспринята Путиным как акт войны. Никто из тех, кто занимает ответственную должность, не одобрил эту идею.

Тем не менее, это неправильно, чтобы угроза применения ядерного оружия оставалась без ответа. Во время Холодной войны обе стороны использовали ядерное оружие, чтобы запугать друг друга. Почему тогда не произошла ядерная война, хотя к ней было очень близко (особенно во время кубинского ракетного кризиса в 1962 году и ошибочной тревоги "умелого лучника" в 1983 году)? Ибо каждая из сторон верила, что другая способна перейти к ядерной войне, и никто не был уверен, что ограниченная ядерная война, предусмотренная Генри Киссинджером в 1957 году, не перерастет в Армагеддон.

В 23:41 24 октября 1973 года, в разгар войны Судного дня, Киссинджер и другие ключевые члены команды национальной безопасности президента Ричарда Никсона согласились повысить уровень боевой готовности США к Defcon - самому высокому уровню готовности к войне в мирное время – чтобы гарантировать, что Советский Союз не отправит войска для поддержки напавших на Израиль арабских государств, но теперь сильно проигрывали. В то же время, они отдали приказ о больших перемещениях военных средств США, чтобы убедиться, что СССР получили сообщения.

Советские документы свидетельствуют о том, что политбюро не пошло по тому пути, как и предполагал Киссинджер. Ни один советский лидер, даже одурманенный наркотиками Леонид Брежнев, который, как и Никсон, спал в часы максимальной опасности, не был готов взорвать мир, чтобы спасти Египет и Сирию от поражения. Как выразился будущий советский лидер (тогдашний глава КГБ) Юрий Андропов: "мы не будем развязывать Третью мировую войну".

Сегодня, однако, иначе.

Путин не только запугивает НАТО, возможно, он добился чего-то большего, а именно молчаливого признания администрацией президента США Джо Байдена того, что она не обязательно нанесет ответный удар ядерным оружием, если Россия его применит. Неспособность администрации дать понять, что она примет соответствующие меры, согласуется с сообщениями о том, что команда национальной безопасности Байдена рассматривала возможность исключения первого применения ядерного оружия в своей новой национальной военной стратегии. Ядерные ракеты перестают быть сдерживающим фактором, если одна из сторон не хочет их применять.

Путин, вероятно, блефует. Что бы было, если Путин все-таки применил тактическое ядерное оружие? Если это украинский город, особенно Киев, он наверняка опровергнет свое ложное утверждение о том, что борется за сохранение исторического единства русского и украинского народов.

Россия терпит поражение потому, что украинцы используют оружие, поставляемое несколькими странами НАТО, включая США и Турцию, но в основном оно завозится в Украину из Польши. Может ли поэтому Путин нанести удар по цели в Восточной Польше – скажем, в Люблине или Перемышле?

Это нельзя полностью исключить. И он, безусловно, с большей вероятностью сделает это, если считает, что США не будут немедленно принимать соответствующие меры против российских целей. Ключевой урок всего этого кризиса заключается в слабости со стороны США, это делает Путина смелее в своих шагах.

5. Удержит ли Китай на плаву Россию при условии, что он согласится на компромиссный мир, который они предлагают в качестве посредника?

Пусть ни у кого не будет никаких иллюзий. Путин не начал бы войну, если бы не поддержка китайского лидера Си Цзиньпина. Поэтому россияне ждали окончания зимних Олимпийских игр в Пекине и только тогда напали на Украину. Теперь у китайцев есть возможность оказать России экономическую помощь. Вопрос в том, даст ли этот рычаг Си роль посредника, которую играл Теодор Рузвельт в 1905 году, когда Россия воевала с Японией.

Из ряда сообщений мы знаем, что китайское миротворчество вполне возможно. Ранее сообщалось, что Китай, Франция и Германия "координируют усилия по прекращению конфликта". Можно предположить, что эта война очень радует руководство Коммунистической партии Китая, у которого полно своих проблем с COVID-19, замедлением экономики и предстоящим съездом партии. Они хотели спокойного 2022 года.

С другой стороны, мы не должны недооценивать близость отношений Си и Путина и степени его заинтересованности в победе России, учитывая его собственные амбиции по отношению к Тайваню. Допускаю, китайцы не будут делать серьезных дипломатических шагов до тех пор, пока не убедятся, что вторжение Путина полностью увязло в весеннем украинском болоте.

6. Проявляется ли на Западе синдром дефицита внимания ко всему этому?

Весь демократический мир уже знает словосочетание "Слава Украине!", носит сине-желтую одежду, участвует в проукраинских демонстрациях.

Зачастую общественность в США проявляет заинтересованность в любом бедствии за границей около трех недель (см. временную волну возмущения, которая стала следствием вывода американских войск из Афганистана в 2021 году).

И все же реакция на вторжение России в Украину более масштабна и более продолжительна. Один законодатель США сказал мне на прошлой неделе, что он "не может вспомнить вопрос, который более навязчиво преследовал и объединял" избирателей.

Мы можем размышлять о том, почему у американских граждан такая реакция на войну в Украине, но главное объяснение – умелое использование президентом Украины Владимиром Зеленским телевидения и социальных сетей, чтобы завоевать симпатии всего мира.

Мне припоминается, как британская общественность в 19 веке периодически поддерживала этническую группу, борющуюся за свою свободу. Греки в 1820-х, поляки – в 1830-х, немцы и итальянцы – в 1840-х, болгары – в 1870-х, все они вызвали страстную поддержку в Великобритании и столь же страстное осуждение деспотических Османских империй, Романовых и Габсбургов.

Однако нападения морального возмущения, как правило, приносят очень мало практической пользы для тех, кто намерен строить национальные государства. Такова была точка зрения премьер-министра Пруссии Отто фон Бисмарка в 1862 году, когда он заявил: "Большие вопросы дня будут решаться не речами и решениями большинства... а железом и кровью".

Единственное реальное значение возмущения западной общественности действиями Путина – это политическое давление, оказываемое на Байдена и других лидеров, чтобы они заняли более жесткую позицию по отношению к России.

7. Каким будет сопутствующий ущерб

Проблема для Байдена – и скоро она станет проблемой и для его европейских коллег – заключается в экономическом ущербе, который нанесет эта война. Инфляционные ожидания уже резко повысились в результате чрезмерных фискальных и монетарных стимулов, введенных в начале прошлого года в форме американского плана спасения и продолжающихся покупок активов Федеральной резервной системой. История показывает, что войны (намного чаще, чем пандемии) являются наиболее частой причиной скачков инфляции.

Самый известный пример – то, как войны 1973 (Йом Кипур) и 1979 годов (Иран-Ирак) способствовали большой инфляции 70-х годов, но есть и многие другие примеры. Правда, цена на нефть сегодня является гораздо меньшей составляющей индексов экономической активности и потребительской инфляции, чем 50 лет назад. Но было бы наивно считать, что при инфляции, уже достигшей наивысшего уровня с 1982 года, дополнительный шок от войны и стремительное ужесточение санкций не подлил масла в огонь.

Даже если россиянам не удастся воспрепятствовать реанимации ядерного соглашения с Ираном, возвращение иранской нефти на мировой рынок вряд ли компенсирует шок от западных санкций против России. Более того, такие колебания цен не ограничиваются нефтью и газом, а затрагивают множество других сырьевых товаров. Перспектива срыва урожая зерновых в Украине в этом году означает значительный рост цен на продовольствие со всевозможными последствиями, особенно в развивающихся странах.

Мы также не можем игнорировать риски, которые могут таиться в международной финансовой системе. Очень многие учреждения беззаботно проигнорировали приближение войны, и в их собственности осталось большое количество упавших в цене российских активов. Ущерб такого масштаба – и еще больше, если российское государство не выплатит часть своего долга, почти всегда чревато. Дефолт России по облигациям в местной валюте в 1998 году стал важным элементом краха Long-Term Capital Management в том же году.

Сложите вместе эти семь неуловимых моментов, и вы увидите, насколько важны будут следующие несколько недель. Это первый крупный кризис Второй холодной войны, который во многом похож на зеркальное отражение Первой холодной войны, где Китай является старшим партнером, Россия – младшим, и горячая война идет в Восточной Европе, а не в Восточной Азии (война в Корее в 1950 году).

Я не знаю, чем закончится этот кризис, но предполагаю, что он будет иметь глубокие последствия для течения супергосударственного соревнования.

Мнение Нила Фергюсона перевел и адаптировал Сергей Громенко, к.и.н, писатель, руководитель программы в Ukrainian Institute for the Future

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