Серьезный несерьезный, или Как защититься от нападения Зеленским

Как мало надо, чтобы расшевелить наш политический муравейник: три часа предновогоднего интервью и две минуты новогоднего поздравления. Самое смешное, ведь очевидно было, кандидату в президенты сам политтехнологический бог велел максимально использовать очевидный повод и прекрасную возможность, чтобы войти в гонку громким запоминающимся образом, но Зеленский оказался единственным, кто воспользовался праздничным случаем. Кого винить прочим претендентам за собственную креативную лень и нерасторопность?

Конечно, зерна легли в подготовленную почву, ожидания долго нагнетались, а нашумевшее интервью подвело к следующему шагу вплотную. И все-таки вызванный резонанс оказался удивительным. О голоде на хоть что-то новое говорилось много, но наблюдать его следствия воочию совсем другое дело. А количество тех, кто кинулся утверждать, что Зеленский несерьезный кандидат, лишь утвердило его в позиции опасного противника "серьезных" кандидатов.

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Сложно даже сказать, кому он создает наибольшие проблемы. Место во втором туре Юлии Тимошенко пока выглядит забронированным, так вот Зеленский из тех конкурентов, кто не только имеет шанс выйти в финал, но и увести у нее победу. После резвого раннего старта глава "Батькивщины" захватила уверенное лидерство в гонке, но для уверенного финиша старых заделов не хватит, требуется убедительная активность. Как оппонировать Порошенко она знает прекрасно, а что делать с артистом, кажется, не очень.

Кстати, именно с Владимиром Зеленским Юлия Тимошенко будет соревноваться за позицию "народного кандидата". При этом их электораты практически не пересекаются: она любимица преимущественно людей почтенного возраста с довольно консервативными убеждениями и ожиданиями, его в большей степени предпочитает молодежь, готовая поэкспериментировать, но и тот, и другая имеют огромный опыт работы именно с "простой", массовой аудиторией. И "квартальный" опыт куда более позитивный.

Для Петра Порошенко Зеленский очень неудобное препятствие на пути во второй тур. Конкуренты-политики президенту чудесно известны, он с ними на "ты" в прямом и переносном смысле, и все они в той или иной степени политические лузеры, стремящиеся поменяться с ним местами. Зеленский вообще не из этой песочницы и популярность себе наработал, над этой песочницей издеваясь. Сейчас для тех, кто готов его поддержать, он воплощает носителя "наших" претензий к "их" политическому классу, и в первую очередь к действующей власти, персонифицированной Порошенко. Это весьма сильная позиция, и ее сложно сдуть, просто указывая на разницу в весовых категориях заслуженного главкома и молодого выскочки. Здесь легкость как раз преимущество.

Покойницкая серьезность и при этом какая-то уже анекдотичная неповоротливость Анатолия Гриценко, конечно, сильно оттеняют его на фоне шустрого Зеленского, но тот явно отодвинул полковника от роли главной альтернативы в ситуации выбора без выбора между Порошенко и Тимошенко. Приаттачив к команде Катеринчука и Томенко, Анатолий Степанович внес убийственную дозу нафталина в свою и без того несуразную кампанию как раз в тот момент, когда требовалось добавить доводов в пользу своей способности прогрессировать.

Бело-голубые заняты внутренней склокой и, кажется, намерены свое главное слово сказать не на президентских, а на парламентских выборах, но и им Зеленский портит игру, поскольку может собрать богатый урожай в традиционно русскоязычных регионах. Он прерывает традицию противостояния старых команд с 2004 года, и это потенциально привлекательный момент для местных, традиционно считающих Порошенко и Тимошенко чужими, а экс-регионалов – обгадившихся в качестве своих представителей.

Трудно не согласиться с критиками Владимира Зеленского, это не самая серьезная кандидатура на пост главы государства. Но если даже он доставляет столько головной боли традиционным политикам, можно только представить, что бы с ними стало, если бы, наконец, появилась по-настоящему серьезная новая фигура. Зеленский эти ожидания эксплуатирует и дополнительно оживляет, в этом его заслуга. Не его вина, что больше некому.

Колонка написана специально для сайта "Слово и дело"

Публикуется с ведома и разрешения автора