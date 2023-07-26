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"Серые кардиналы" Европы – кто теперь формирует повестку дня в Брюсселе, Лондоне и Париже

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"Серые кардиналы" Европы – кто теперь формирует повестку дня в Брюсселе, Лондоне и Париже

научный сотрудник, Институт политических и этнонациональных исследований НАНУ
26.07.2023, 15:19

Креативный класс выходит на первый план, вытесняя власть и бизнес

Европейский Politicо решил определить перечень максимально влиятельных не политиков (не известных широкой общественности, как президенты, главы правительств, чиновники и парламентарии), которые сегодня структурируют политическую повестку дня и общественные дела в Брюсселе, Лондоне и Париже.

Для каждой столицы приглашенными экспертами было определено 40 человек. Методика сборки топ-40 инфлюэнсеров от Politicо не идеальна. Среди дефектов, бросающихся в глаза, по меньшей мере невыносимые за кулисы сравнения влиятельных функционеров наднациональных структур ЕС и НАТО в Брюсселе. А также иногда включали в список "не политиков" действующих чиновников, парламентариев. Впрочем, можно выделить несколько важных моментов для понимания структуры протоэлит крупнейших европейских столиц.

Среди брюссельских инфлюэнсеров преобладают представители общеевропейских институтов (правительства, парламента, совета). Интересно, что на первом месте в "теневой иерархии" давления на политику среди брюссельцев находится Анна Ярош-Фриис, глава группы поддержки Украины в Генеральном директорате Еврокомиссии по расширению ЕС. Не исключено, что это проблемы методики, но среди влиятельных "теневых" брюссельцев есть только один человек, связанный с НАТО.

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Представители креативного класса очень давят на повестку дня в британской и французской столицах. Большой бизнес, гражданское общество, лоббисты и правительство совместно с окружением президента конкурируют с креативным классом за формирование повестки дня в Париже. Интересно: подавляющее большинство бизнесменов, вошедших в влиятельные парижские инфлюэнсеры, являются владельцами медиа и влияют на политику. Этот факт не скрывается.

"Иерархия давления" лондонцев несколько отличается от парижан: за участниками креативного класса британской столицы идут работающие на правительство и парламент. А вот общим для всех трех европейских столиц минимальное влияние ученых.

"Серые кардиналы" Европы – кто теперь формирует повестку дня в Брюсселе, Лондоне и Париже
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европейский союзинфлюенсер
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