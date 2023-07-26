"Сірі кардинали" Європи – хто тепер формує порядок денний у Брюселі, Лондоні та Парижі

Європейський Politicо вирішив визначити перелік максимально впливових не політиків (які не відомі широкому загалу, як президенти, голови урядів, урядовці та парламентарі), які сьогодні структурують політичний порядок денний і громадські справи в Брюсселі, Лондоні та Парижі.

Для кожної столиці запрошеними експертами було визначено 40 таких осіб. Методика складання топ-40 інфлюенсерів від Politicо не є ідеальною. Серед дефектів, що впадають в око, щонайменше невинесення за лаштунки порівняння впливових функціонерів наднаціональних структур ЄС та НАТО в Брюсселі. А також іноді включали в перелік "не політиків" діючих урядовців, парламентарів. Втім можна виокремити кілька важливих моментів для розуміння структури протоеліт найбільших європейських столиць.

Серед брюссельських інфлюенсерів переважають представники загальноєвропейських інституцій (уряду, парламенту, ради). Цікаво, що на першому місці в "тіньовій ієрархії" тиску на політику серед брюссельців перебуває Анна Ярош-Фрііс, голова групи підтримки України в Генеральному директораті Єврокомісії з питань розширення ЄС. Не виключено, що це проблеми методики, але серед впливових "тіньових" брюссельців, є лише одна особа, пов'язана з НАТО.

Представники креативного класу дуже тиснуть на порядок денний у британській та французькій столицях. Великий бізнес, громадянське суспільство, лобісти та уряд спільно з оточенням президента конкурують із креативним класом за формування порядку денного в Парижі. Цікаво: переважна більшість бізнесменів, що увійшли до впливових паризьких інфлюенсерів, є власниками медіа і впливають на політику. Цей факт не приховується.

"Ієрархія тиску" лондонців дещо відрізняється від парижан: за учасниками креативного класу британської столиці йдуть ті, хто працюють на уряд та парламент. А ось спільним для всіх трьох європейських столиць є мінімальний вплив науковців.

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