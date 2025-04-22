Одним из условий заключения мира в Украине Путин называет безусловное признание российскими Крыма и еще четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Причем в их административных границах, хотя все эти области Россия захватила далеко не полностью, даже Донецкую и Луганскую.

Из Херсона российская армия бежала еще осенью 2022 года, и местные жители потом очищали город от баннеров "Россия здесь навсегда". Город Запорожье в ходе текущей войны Россия не брала никогда, но сама претензия на легендарные для Украины земли Запорожской Сечи выглядит наглым имперским произволом.

Россия – и без того наибольшая по территории страна планеты. Ну зачем вам еще внешняя экспансия? Займитесь развитием своих собственных регионов!

Но нет – логика империи подталкивает ее не к внутреннему развитию, а к самоцельному расширению.

Показательно, что нынешняя Россия не может отремонтировать даже свои федеральные трассы – все деньги уходят на войну.

Возвращение бумеранга

Но если Кремль столь откровенно плюет на международное право в сфере уважения территориальной целостности других стран, этот бумеранг к нему должен обязательно вернуться и хлопнуть по макушке. Операция ВСУ в Курской области уже вызвала панику российских властей – им пришлось даже звать на помощь северных корейцев.

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Но симметричный ответ на российское "присвоение" нескольких украинских областей мог бы стать гораздо масштабнее. Пусть для многих этот проект и прозвучит фантастически и даже "хулигански".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Европа должна "играть очень активную роль" в нынешнем стремительно меняющемся мире. А это значит – не просто "осуждать" те или иные кремлевские выходки, но и самой вести наступательную политику.

И ЕС в лице его верховного представителя по иностранным делам Каи Каллас мог бы заявить, что не возражает против перспективы евроинтеграции некоторых регионов, которые пока еще входят в состав России.

Новая Новгородская республика?

Речь идет в первую очередь о различных областях и республиках Северо-Запада России, в каждой из которых существуют сильные регионалистские и проевропейские настроения. Хотя они сегодня репрессивно подавляются Москвой, из общественного пространства все же не исчезают и то и дело всплывают в соцсетях.

Например, в Калининградской области есть давняя история Балтийской республиканской партии, которая выступает за преобразование этого эксклавного региона в республику, интегрированную с Европой.

Есть свои сетевые сообщества у сторонников свободной Ингрии и Псковской республики.

В Карелии в эпоху перестройки действовал свой Народный фронт – почти такой же, как и в странах Балтии. Сегодня, конечно, все уличные демонстрации в РФ запрещены, но в 2011–2012 годах люди довольно массово выходили на улицы с Otava – первым флагом независимой Карелии, возникшим еще в 1918-м.

В Республике Коми все более популярным символом становится крестовой флаг "скандинавского" типа, который, по мнению его сторонников, "приближает нас к европейским странам". В этой республике, а также в соседней Архангельской области несколько лет назад состоялись массовые протесты против строительства гигантской свалки для московского мусора в Шиесе.

Они всерьез напугали власть, которая была вынуждена отменить этот проект. А местные депутаты обвиняли Москву в "колониальной политике". И здесь можно провести историческую параллель с Эстонией, когда экологические протесты конца 1980-х годов быстро переросли в антиимперские.

А в целом – есть и более глубокая историческая параллель. Большинство вышеупомянутых регионов нынешнего российского Северо-Запада входили в состав независимой от Москвы Новгородской республики. Может быть, именно поэтому стремление к суверенитету и самоуправлению сохраняется там и поныне?

А Новгородская республика, кстати, входила в Ганзу – исторический прототип Евросоюза.

Новгородские посадники в свое время свободно избирались на вече. Поэтому прежде чем говорить о евроинтеграции регионов Северо-Запада РФ, необходимо отстранить от власти одинаковых кремлевских наместников и обеспечить там свободные выборы местных парламентов. С участием всех региональных партий, запрещенных в нынешней РФ.

Верный способ вызвать у Кремля истерику

Легализация этих партий, которые свободно избираются в большинстве европейских стран, также может войти в пакет требований ЕС к России, если она хочет какого-то смягчения санкций.

Этот проект, конечно, чудовищно разозлит Кремль и вызовет там дикую истерику. Там будут громко орать о "вмешательстве во внутренние дела", забыв посмотреть в зеркало.

Нынешняя Россия, помимо войны против Украины, сама активно вмешивается во внутренние дела множества стран. И положить конец этой гибридной войне Европа сможет, если продемонстрирует не менее активную антиимперскую стратегию.

Колонка впервые опубликована на Postimees.ee, перепечатка с ведома и разрешения автора

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