Шантаж, нищета и жажда крови: почему Россию следует признать государством-террористом

Если кто-то выглядит как утка, плавает как утка, крякает, как утка, очень высока вероятность, что русская пропаганда выдаст это существо за тигра. В мире, в котором сегодня живет Россия, у тигра вполне могут быть крылья, клюв и ласты – если на то будет воля Кремля. Но в этой реальности возможны и не такие вещи.

В России почти четверть населения живет без канализации, но ракеты считаются нужнее унитазов.

Руководство России превратили в оружие почти четверть мировых запасов природного газа, но почти треть домохозяйств в самой стране не может отапливать им свои дома.

В России любят "величие". Но эта слишком туманная вещь никогда не измеряется экономическим развитием, благополучием или качеством жизни. Россияне измеряют его страхом.

Террор является частью жизни в России. В головы ее граждан вбивают паранойю. Это имеет трагические последствия для внешнего мира. Поскольку россияне боятся самих себя и того, кем они стали, они ищут утешение в преследовании других своим "могуществом".

Они уверены, чем больше людей в мире страдает от рук российского правительства, тем мощнее становится их государство.

В России властвует культ смерти. В стране, которая вымирает и претендует на звание столба христианства, детей с детства учат, что им, вполне возможно, придется умереть ради славы государства. Недавно именно об этом говорил школьникам кремлевский пропагандист Владимир Соловьев: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!"

Когда-то Стинг пел: "I hope the Russians love their children, too" ("Я надеюсь, что россияне тоже любят своих детей"). Эту песню я вспомнил в марте 2022-го, когда прослушал запись российского военного, который звонил по телефону жене из только что захваченного городка в Киевской области. Он хвастался, как ограбил дом украинской семьи, чтобы обеспечить свою собственную.

Таких случаев задокументировано тысячи: для российских солдат, многие из которых являются выходцами из беднейших регионов РФ, мародерство в Украине стало легким способом улучшить уровень жизни своих близких.

Отказ матери от сына после попадания в украинский плен также является проявлением любви в искаженной российской реальности. Когда украинская журналистка позвонила ей и сообщила, что ее ребенок в плену и сидит рядом, мать ответила, что у нее нет сына – и положила трубку.

Вас может шокировать такое бездушие. Но эту женщину можно понять. С советских времен русских военнопленных считали предателями, а их родственников нередко преследуют даже сейчас.

В беспросветных реалиях нынешней России поощрять своего мужа к мародерству в Херсонской области и изнасилованию украинских женщин, пожалуй, не что иное, как проявление любви. В России правда почти всегда ужаснее выдумок.

Конечно, другим солдатам не нужны разрешения. Российские военные использовали сексуальное насилие в отношении женщин, мужчин и детей в качестве инструмента террора. Мы собрали тысячи свидетельств о нем.

На прошлой неделе после шести недель переговоров Россия вернула Украине тело британского волонтера Пола Юри. Он попал в плен в апреле 2022 года во время эвакуации мирного населения из зоны боевых действий в Запорожской области.

В июле 2022-го россияне сообщили, что Юри умер "в результате болезни и стресса". 7 сентября мы увидели, что это была за "болезнь", и какой это был "стресс": отсутствуют части тела, есть многочисленные порезы и следы пыток.

Захват заложников – обычная практика российских вооруженных сил. В распоряжении Службы безопасности Украины есть тысячи подобных записей из Николаева, Херсона, Чернигова – отовсюду, где ступал сапог российского солдата. Но можно ли их со всей искренностью назвать солдатами? Или их просто расчеловечили?

Россия искажена токсичной культурой, мозги ее граждан промыты зловещей пропагандистской машиной, она пробудила у них – не только в военных, но и в гражданских – ужасную жажду крови.

Это реалии обыденной жизни государства, стремящегося к господству над миром. Государства, чьи граждане разучились видеть разницу между добром и злом и даже просто отличать хорошее от плохого. Государства, где автомобильная промышленность развивает не рыночный спрос, а военные кладбища.

Украинцев поразили увиденные в сети видео, где россияне с радостью меняют погибших на автомобиль Lada. Искренна ли эта радость? Трудно сказать.

Единственная империя, которую Россия успешно строила всегда – это империя лжи. Здесь фашистами называют тех, кого хотят завоевать и уничтожить. Здесь войну называют специальной операцией. Здесь освободителями называют захватчиков. Здесь официально запрещено наемничество, но также официально наемников набирают на службу. Здесь мародерство считают победой. Здесь насильников, палачей и убийц называют героями.

Россия не борется с террористами – она платит им за службу. Она воспитывает террористов из своих детей. Она побуждает к терроризму своих граждан. Независимо от того, где они задействованы – в Вооруженных силах РФ или в компании Вагнера, в ФСБ, ГРУ или Газпроме, Росатоме – они делают одно дело: сеют ужас и ненависть, убивают и угрожают, принуждают и шантажируют. Им говорят, что все это ради славы Земли Русской. Terra Russia.

Разве не пора наконец-то назвать ее тем, чем она есть?

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, как считает Госдеп США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список стран-спонсоров терроризма . Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, как считает Госдеп США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список стран-спонсоров терроризма влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США: запрет на поставку оружия и экономическую помощь, контроль экспорта товаров двойного назначения, а также наложение различных финансовых и других ограничений. Составление списка началось в 1979 году. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

