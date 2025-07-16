LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем Мнение Романа Костенко:

  • Решения о новых назначениях в правительстве принимаются узкой группой людей – парламентарии узнают об их подготовке из соцсетей;
  • Денису Шмыгалю предстоит изменить стиль управления Министерством обороны;
  • как всегда, проблемой остаются отношения между Министерством и ВСУ, а также разведкой, которая имеет собственный политический вес.

Смотрите полное интервью с Романом Костенко на нашем YouTube-канале по ссылке.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
кадровые перестановкиминистерство обороныДенис Шмыгаль