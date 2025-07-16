А также быть меньше дипломатом, а больше – управленцем

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем Мнение Романа Костенко:

Решения о новых назначениях в правительстве принимаются узкой группой людей – парламентарии узнают об их подготовке из соцсетей;

Денису Шмыгалю предстоит изменить стиль управления Министерством обороны;

как всегда, проблемой остаются отношения между Министерством и ВСУ, а также разведкой, которая имеет собственный политический вес.

Смотрите полное интервью с Романом Костенко на нашем YouTube-канале по ссылке.