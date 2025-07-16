Шмыгалю придется завоевывать авторитет в глазах ВСУ
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем Мнение Романа Костенко:
- Решения о новых назначениях в правительстве принимаются узкой группой людей – парламентарии узнают об их подготовке из соцсетей;
- Денису Шмыгалю предстоит изменить стиль управления Министерством обороны;
- как всегда, проблемой остаются отношения между Министерством и ВСУ, а также разведкой, которая имеет собственный политический вес.
Смотрите полное интервью с Романом Костенко на нашем YouTube-канале по ссылке.
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Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
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